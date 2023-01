También la limpieza de los tanques de agua de cada casa hace a la salud de la familia

Al menos una vez al año, resulta indispensable poner a punto tanto los tanques de agua domiciliarios como de establecimientos elaboradores de alimentos, ya que en el fondo de los tanques se acumula sarro y suciedades necesarias de eliminar en períodos regulares de tiempo.

Conviene limpiarlo al inicio del invierno. Los tanques también deben estar provistos de una tapa de cierre correcto, convenientemente sellada y fijada para que no ingresen pájaros, insectos, alimañas, basura, polvo, etc. que afecten la calidad del agua. Es importante asegurarse de que nadie consuma el agua del sistema interno del domicilio mientras se realizan las tareas de limpieza y desinfección del tanque domiciliario.

Limpieza y desinfección de tanques y cañerías

1. vaciar el contenido total de los tanques.

2. limpiar el fondo, las paredes y tapa del tanque con la ayuda de un cepillo o escoba plástica (no metal), NO usar detergente, jabón o polvo limpiador.

3. vaciar completamente el tanque y enjuagar varias veces. Eliminar por la válvula de desagote, NO por la cañería.

4. llenar el tanque con agua y agregar cloro sin fragancia (2 lt de cloro cada 500 lts agua)

5. abrir canillas y permitir el paso y llenado de cañerías con esta agua, dejarlo actuar como mínimo 3 hs.

6. desagotar completamente