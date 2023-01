Coronavirus: en la última semana fallecieron 89 personas y hubo 19.416 casos confirmados

El Ministerio de Salud dio a conocer este lunes su informe semanal del escenario de la pandemia de coronavirus en el país. En los últimos siete días se reportaron 19.416 nuevos contagios y 89 fallecimientos, con lo que suman 130.338 los muertos registrados oficialmente a nivel nacional y 10.024.095 los infectados desde el inicio de la pandemia.

Estas cifras marcan un descenso marcado en el número de contagios diagnosticados respecto al lunes anterior, cuando se reportaron 40.982 infectados. No obstante, los fallecidos aumentaron, ya que en el reporte previo se informaron 78 decesos. Vale aclarar que no todos los casos sospechosos se hisopan – solo mayores de 50 años con enfermedades crónicas que puedan complicar el desarrollo de la enfermedad por coronaviurs – y muchas personas cursan cuadros leves similares a resfríos o alergias, por lo que no son detectados. No obstante, contagian igual.

Asimismo, de acuerdo al reporte hay una ocupación de camas de unidades de terapia intensiva para todas las patologías del 40,9% y 404 infectados de coronavirus internados en esa condición, prácticamente el doble que hace un mes atrás, cuando se informaban algo más de 200 casos.

Es importante remarcar que para evitar cuadros graves de la enfermedad, internaciones y la muerte las personas deben vacunarse y aplicarse los refuerzos correspondientes, ya que con el paso del tiempo las defensas contra el virus caen. Los especialistas recomiendan que no pasen más de seis meses entre las dosis.

El SARS-CoV-2 sigue siendo el mismo virus más allá de sus mutaciones, por lo que las personas que no se han vacunado o que no han completado sus esquemas de vacunación tienen alto riesgo de enfermarse, desarrollando cuadros más comprometidos.

Con las vacunas a disposición, la recomendación es que la población se acerque a los centros de salud y se proteja para evitar rebrotes y complicaciones en el sistema sanitario.