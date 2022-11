Perspectiva de Género en el Deporte, charla panel en el Club San Martín

La charla panel “Deporte y Diversidad” se realiza este martes a las 19h, en el Club San Martín. Será gratuito y abierto a toda la comunidad. Estará encabezado por la Diputada María Valeria Arata, autora del proyecto que establece paridad de género en los cargos públicos a nivel provincial, y el Diputado Nicolás Russo, impulsor de la Ley Micaela (ley n°27499) y ex presidente del Club Atlético Lanús.

Andrea Buceta realizó trabajo territorial con género y diversidades, refirió que luego de la promulgación de la Ley de ‘Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado’ (también, Ley Micaela) y habiéndose capacitación dentro del Consejo Deliberante, se pensaría que estaba todo dicho. “Recorriendo, invitando (a las organizaciones), nos dimos cuenta que nos falta un montón”, dijo a Cadena Nueve, “nos impactó cuando fuimos a ver los diferentes deportes e invitarlos, hay mucha inquietud porque hay desconocimiento de cómo tratar a ese otro esa otra y la verdad que estamos con mucha expectativa”, expresó.

Julieta Riccione será una de las presentadoras del panel y agregó que la predisposición de distintas instituciones se da ante ciertos episodios y situaciones con las y los deportistas. “La charla de hoy es un puntapié para empezar a trabajar sobre el 9 de julio que queremos”, dijo a Cadena Nueve, “tenemos que fomentar la igualdad de oportunidades y también fomentar las diversidades para lograr una sociedad más justa, más igualitaria y más inclusiva”.

La exconcejala manifestó su preocupación señalando que estando presente, en diversos ámbitos, la Ley Micaela en Nueve de Julio no está llegando a muchos otros espacios. “Esa es una falla técnica que no debería estar ocurriendo y no quiero hacer hincapié en los femicidios por día, simplemente tenemos que empezar a llegar antes de que pase todo eso”, explicó Andrea Buceta y desarrolló que la ‘perspectiva de género’ es una herramienta conceptual funcional para empezar a hablar menos de asesinatos por cuestiones de género, “cuando llegamos a eso (los asesinatos) ya está no tenemos más nada para hacer, simplemente, abrazar esa familia que tuvo una pérdida”, dijo.

“La charla de hoy significa eso, un paso para no pensar más en un femicidio, en una violación, en un abuso, en lo que en todo lo que se viene después”, aseguro Andrea Buceta que tambien sera presentadora en el panel de “Deporte y Diversidad”.

Sebastián ‘Chachi’ Malís aludió a que esta es una iniciativa que interesó muchísimo en el espacio del Frente Renovador en tanto proceso de deconstrucción en el deporte y en la sociedad. “Está vinculado a legisladores Valeria Arata, que trabaja mucho en todos los temas de género y diversidad, también, una inquietud del Ministro Alexis Guerrera cuando estaba en la cámara”, amplió. A la vez se espera la visita del Diputado Nicolas Russo, “el presidente del Club Lanús que trabajó este tema, ha hecho un desarrollo muy importante y que nos viene a transmitir elementos de su experiencia”, significó el Director de Acceso a la Información y Transparencia.

La presentadora del encuentro agregó que la presencia del legislador provincial Russo es enriquecedora. “Nos va a poder contar él desde su ámbito, desde su Club, todas las problemáticas que se presentaban a diario y cómo se pudieron sortear, también, cómo la ley Micaela afectó de manera positiva al club”, afirmó Julieta Riccione a Cadena Nueve.

Buceta recordó una anécdota sobre Russo, cuando el dirigente deportivo se ocupó del pase de uno de los futbolistas. “No sé si Australia o Suecia, era un país así, pero era hacia afuera y fue con una de las mujeres de la comisión”, comenzó narrando Andrea, “todo el mundo pensaba que era su Secretaria Privada, pero era la Secretaria del Club, entonces, la hizo sentar y firmar la venta de un jugador conocido y todos lo miraron como diciendo ‘como la Secretaría de él iba a firmar’, Russo tuvo que aclarar que era la Secretaria de Lanús”. Una situación poco vista la dirigencia y la participación de mujeres, aun hoy todos deconstruidos, manifestó la ex concejala.

‘Chachi’ Malís por último refirió que esto marca la agenda 2023. El referente del Frente Renovador nuevejuliense cree que es lo que la sociedad espera de ellos y ellas en tanto demandas, pero no sabe si es lo que el juego la política está buscando.