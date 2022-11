Por temas de su salud, Alexis Guerrera dejará el ministerio de Transporte de la Nación

El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, dejará el cargo en los próximos días debido a un problema de salud, según confirmaron fuentes del Gobierno, aunque todavía no tenía definido si va a pedir una licencia o si renunciará.

Tras participar este lunes de un acto con el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof en La Plata, Guerrera regresó al Ministerio de Transporte, donde se reunió con Diego Giuliano, el secretario de Transporte, quien suena para reemplazarlo.

La decisión final de ese reemplazo dependerá del ministro de Economía, Sergio Massa, jefe político de Transporte, y de Fernández, quien recibirá a Guerrera en las próximas horas para terminar de decidir su futuro. No obstante, fuentes oficiales indicaron que lo más seguro es que el ex intendente de General Pinto no va a continuar al frente de la cartera, ya sea por un tiempo, para descansar, o de manera definitiva.

Guerrera asumió en el cargo el 3 de mayo del año pasado en reemplazo de su antecesor, Mario Meoni, también del Frente Renovador, quien falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a visitar a su familia en el partido de Junín, de donde era oriundo.

En tanto, su equipo de trabajo continuaría como lo viene haciendo, con algunos cambios.