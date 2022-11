Tres aprehendidos por cometer robos de motos con armas de fuego

Tres vecinos de Luján fueron aprehendidos acusados del robo de motovehículos en la vía pública tras intimidar a sus propietarios mediante armas de fuego. Estos hechos eran cometidos en la localidad de Mercedes, tanto en el casco urbano como en la zona de colectora de ruta nacional N° 5.

De acuerdo a lo que pudo conocerse, en la madrugada del último miércoles, una vecina de la ciudad de Mercedes circulaba en su motocicleta Gilera Smash por calles 28 y 31 cuando fue sorprendida por dos sujetos en moto Honda Titán de color azul. Los mismos le exhibieron un arma de fuego, e intentaron sustraer el vehículo. La vecina cayó al suelo y la situación alertó a vecinos que dieron aviso a las autoridades policiales. A su vez, la vecina logró llegar a su domicilio y también realizó la denuncia pertinente al 911. Con la información recabada, de forma inmediata personal policial comenzó una labor de rastreo y logró aprehender a estos dos sujetos en avenida 40 entre 15 y 17. En la requisa de rigor se encontró en poder de los mismos un arma de fuego, calibre 22 con la numeración suprimida, descargada.

En este marco tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 del Departamento Judicial Mercedes, que impartió las directivas del caso y se realizaron – en el marco de las facultades propias del fiscal – cuatro allanamientos en la localidad de Luján, provincia de Buenos Aires. En el marco de los mismos se llegó hasta el domicilio de estos dos sujetos, donde en una de las viviendas se recuperó una motocicleta (que resultaba ser compatible con un vehículo utilizado en un hecho anterior de similares características al ocurrido en dicha jornada) y también en dos domicilios vinculados a un tercer sospechoso que estaba siendo investigado por parte de la Ayudantía de Autores Ignorados por – al menos – otros tres hechos cometidos previamente. En una de las casas se recuperó documentación y elementos vinculados a una motocicleta sustraída el 4 de noviembre, que- además – pudo ser recuperada en la misma jornada en la localidad de Navarro; y otro motovehículo que tenía pedido de secuestro activo. Es así como también se dio con este sujeto que quedó aprehendido y a disposición de la Justicia.

Vale destacar que con la aprehensión de estas tres personas se estaría ante el esclarecimiento de -al menos – cuatro hechos cometidos en la ciudad de Mercedes bajo la misma modalidad y que fueron denunciados: El primero ocurrido el 2 de octubre en calles 13 entre 26 y 28, otro el 4 de noviembre en la zona del arroyo Balta, el restante el 12 de noviembre en colectora de ruta nacional N° 5, a la altura del puente peatonal del kilómetro 89 y el ocurrido este miércoles.

Los imputados (dos de 19 años) comparecieron ante el agente fiscal en el marco de la audiencia de declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal en la jornada del pasado jueves 17. Fue por los delitos de “robo agravado por ser cometido en poblado y banda, con el uso de arma de fuego cuya aptitud para disparo no ha podido ser acreditada”, “robo agravado el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil más encubrimiento por adulteración de un objeto registrado, y robo agravado por cometerse en poblado y banda” e hicieron uso de su derecho de negarse a declarar parcialmente.

En cuanto al tercer imputado (de 21 años) fue por los delitos de “Robo agravado por ser cometido en poblado y banda, con el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada”, “Robo agravado por haberse cometido en despoblado y banda y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada y encubrimiento” y no hizo uso de su derecho a negarse a declarar.

En tanto, se solicitó la conversión de aprehensión en detención para los imputados la cual fue concedida por el Juzgado de Garantías N° 1.