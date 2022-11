Alta presencia de pesticidas cerca de viviendas denuncia ConCiencia Agroecológica de 9 de Julio

ConCiencia Agroecológica de 9 de Julio considera que estamos ante una situación de

indefensión frente a la aplicación de agroquímicos en el Partido de 9 de Julio. A

continuación, hechos que confirman esta afirmación:

El 24 de febrero de 2021 a las 7.30hs se inició una publicación en Facebook de una vecina

de la localidad de French del Partido de 9 de Julio, publicación que tuvo 57 comentarios y

fue compartido 26 veces. A continuación tres citas textuales de la publicación original:

 Me desperté en la mitad de la noche, sentí que se empezaba a levantar un vientito,

teníamos la ventana del dormitorio abierta. ¡Insoportable! ¡¡Pero insoportable!! El olor a

insecticida que sentía. ¡Te ahogaba! A mí me descomponía ese olor, no se podía

respirar. El ardor a la vista. ¡Terrible!

 También lo sentí al olor y vivo a 4 cuadras de tu casa

 A qué se debe tanta gente con cáncer en este pueblo, ya lo he escuchado y mi hija me

ha dicho también

A partir del 4 de noviembre de este año volvieron a arreciar las quejas y denuncias por la

presencia de agroquímicos en el pueblo de French. Se transcriben nuevas citas textuales

de la publicación de Facebook:

 Anoche a las 22 hs terrible el olor, y el jueves pasado en pleno día

 A mí me afecta: ardor a la vista y alergia

 Es común sentir, lamentablemente, el olor por las noches. ¿Cuántos más nos tenemos

que enfermar de cáncer?

En una encuesta realizada en febrero de este año en las localidades de French y

Dudignac, un 76% de las/los encuestados detectó presencia de pesticidas cerca de su

vivienda por lo menos una vez en el último año. Es una realidad con la cual convive la gran

mayoría de las vecinas y vecinos de los pueblos del Partido.

El viernes 11 de noviembre de este año, a las 17.30 hs cirulaba por el Acceso Presidente

Perón un mosquito pulverizador; y a las 19 hs en la calle Rivadavia entre el Acceso Perón

y Dorrego circulaba otro mosquito pulverizador. En ambos casos incumpliendo con total

impunidad la ordenanza que impide su circulación en Planta Urbana de la Ciudad.

ConCiencia Agroecológica de 9 de Julio alerta a la población del Partido de 9 de Julio

sobre las consecuencias graves a la salud que generan las derivas de agroquímicos. La

situación de indefensión se agrava ya que las y los vecinos sienten que los canales de

denuncia y defensa frente a estos hechos (Centro de Monitoreo, Patrulla Rural, Gestión

Ambiental y Delegados de los Pueblos) no dan respuesta.