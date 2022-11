Se propone que el ‘Monte de Gobierno’ sea convertido en Reserva Natural y Forestal y no en relleno sanitario

En un documento público Guardianes de la Ecología y ConCiencia Agroecológica de 9 de Julio convocan a la población a que se pronuncien en la consulta que el Gobierno bonaerense lleva adelante, hasta el 19 de este mes, para convertir en relleno sanitaria al predio conocido como ‘Monte de Gobierno’.

Adelantan que la propuesta no es viable ya que faltan estudios de impacto ambiental, que será nocivo en la salud publica de la población por su ubicación geográfica y que el Monte de Gobierno – proponen – ‘sea Reserva Natural y Forestal donde se desarrolle un proyecto de construcción de un Parque Educativo Ambiental Municipal’.

El documento abierto a la comunidad incluye como involucrarse y votar.

¿TE IMPORTA QUE PASA CON EL BASURAL? ENTERATE

A todos los vecinos nos molesta el basural a cielo abierto que tenemos a pocas cuadras

del Parque Gral. San Martín. El Municipio tiene un proyecto para convertir en relleno

sanitario al Monte de Gobierno, un lugar ubicado entre 9 de Julio y French.

PERO, resulta que el basural seguirá recibiendo ahí los residuos y se transferirán a ese espacio de 89 Has que, en 2004 el Honorable Concejo Deliberante de 9 de Julio pidió, por unanimidad, sea declarado “Reserva Natural y Patrimonio Forestal”, ¿por qué? Porque es un

HUMEDAL NATURAL y tiene una gran parte de monte nativo. Pero, sobre todo, está

ubicado sobre la napa de agua que llega a nuestra ciudad y de la que tomamos el

agua. El saneamiento del basural y la instalación del relleno sanitario en el Monte de

Gobierno son asuntos cuya complejidad y requisitos legales exceden lo que hasta ahora

presentó el Municipio. Solicitamos que LA PROVINCIA NO AVANCE CON LA

AUTORIZACIÓN de un proyecto que no cumple con las leyes y NO SE APRUEBE ESE

DESTINO hasta que la evaluación sea concluyente. En el recuadro figura una síntesis de

los fundamentos que figuran en el documento citado debajo y que nos podés solicitar para

Un proceso de participación pública debe desarrollarse ANTES de la toma de decisiones

administrativas que habiliten proyectos “que pudiesen generar impactos significativos sobre el ambiente o la salud”, las organizaciones de la sociedad civil representando a los derechos

ciudadanos de 9 de julio, denunciamos que:

a) En el basural actual se comenzó a construir una PLANTA DE TRANSFERENCIA de residuos sin diagnóstico ni evaluación del terreno, sin proyecto ni diseño de construcción de

instalaciones, lo que puede someter a los futuros empleados de la planta a trabajar en

condiciones insalubres. No hubo consulta ciudadana sobre posibles alternativas.

b) Falta el plan de clausura del basural actual: diagnóstico del lugar y una evaluación

pormenorizada de riesgos en varias direcciones (general, ambiental y socioeconómica).

c) El Estudio de Impacto Ambiental del RELLENO SANITARIO planificado para el Monte de

Gobierno está incompleto: se realiza sobre sólo dos celdas a construir y no sobre todo el

predio. Sin embargo, el proyecto estima ser usado –en principio- en los próximos 12 años.

d) Hay irregularidades en lo presentado por el Municipio: faltan estudios y aprobación de la

Autoridad del Agua (la calificación hídrica previa es de mediano riesgo ambiental), en el

Anexo de análisis de agua no se aportan los estudios completos y la hoja de resultados es

ilegible. Lo mismo sucede con la hoja de resultados de análisis de suelos.

e) La cantidad de pozos previstos para la Red de Monitoreo es insuficiente y no está clara su ubicación considerando los espejos de agua.

f) El Proyecto dice que NO SE REGISTRAN POZOS DE PERFORACIÓN en lugares próximos,

cuando hay un molino a 200m, una fábrica de quesos a 1500 m y una escuela rural a

1800m, y una laguna de 33 Has que conecta con el humedal en épocas de inundaciones

g) Faltan estudios geotécnicos de calidad de suelos, ensayo de permeabilidad, estudio

hidráulico- desagües pluviales, caracterización de suelos y aguas subterráneas.

h) A esto se suma que el Municipio dice en el proyecto que existe una modalidad de

“Recolección Diferenciada” en los pueblos pero no explica cuáles son esos programas en

cada una de las diez localidades. Sólo en 3 de los 10 hay planes de recolección de

reciclables locales que se realizan con muchas dificultades y esfuerzos. Basta recorrer los

basurales que los pueblos tienen para comprobarlo.

Esta es una síntesis de los ítems desarrollados en el documento presentado por Guardianes de la Ecología y ConCiencia Agroecológica de 9 de Julio, al que adhiero.

Enterarte.

Hasta el 19 de Noviembre hay abierta una CONSULTA PUBLICA para que puedas

participar con tu opinión. ES MUY IMPORTANTE QUE LO HAGAS y te decimos cómo:

1. Mandá un correo electrónico a [email protected]

2. En el Asunto del correo poné el nombre del Proyecto: CELDA SANITARIA 9 de Julio

3. Adjuntá foto de ambos lados de tu DNI

4. En el cuerpo del mensaje explicá lo que opinás. Si te ayuda, podés usar como referencia el texto en el recuadro (copiar y pegar). Y si querés saber en profundidad todos los fundamentos de lo que aquí expresamos, pedinos el documento “Consulta Pública Celda Sanitaria 9 de Julio Monte de Gobierno. Nov. 2022.pdf” a nuestro mail.

No dejes que decidan por vos, si dudas consultanos:

[email protected]

https://www.facebook.com/guardianes.delaecologia

Llevar adelante este proyecto tal cual está, significaría empeorar aún más la problemática

de los residuos en 9 de Julio impactando negativamente en la calidad de vida de sus

habitantes, su salud y del ambiente en general. Proteger los RECURSOS NATURALES

debe ser la prioridad debido a que la inadecuada gestión de residuos desencadena un

sinnúmero de riesgos que conducirán a un desastre ambiental irreversible y a corto

plazo.

Nuestra PROPUESTA: es que el Monte de Gobierno sea Reserva Natural y Forestal

donde se desarrolle un proyecto de construcción de un Parque Educativo Ambiental

Municipal, proyecto que ya está elaborado y que consideramos una mejor alternativa

ambiental, educativa y de salud para el partido.