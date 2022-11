Esteban ‘Tete’ Naudin: “Me parece una vergüenza que Nueve de Julio no cuente con una autopista”

Esteban Naudin, Concejal del Frente de Todos, participó de ‘El Juego de las 10 Palabras’ y a pesar de revisar el archivo buscó ser espontáneo, “parece un estudio cualitativo”, indicó. El edil aseguró que jamás habrá ‘palos en la rueda’ de su parte para que la comunidad nuevejuliense avance y cuestionó que no haya una autopista. “Me parece una vergüenza que como política de estado, hoy Nueve de Julio no cuente con una autopista en la Ruta 5”, dijo.

Sobre su apodo explicó que viene temprana edad, así lo llamaban sus hermanos, “estete’ o algo así me decían y quedó”, dijo el oriundo de Quiroga que se reconoce más con el apodo, pues el nombre le hace ruido.

Electricidad — El edil indicó que en el Concejo Deliberante se presentó un proyecto sobre Energías Renovables para que cada familia nuevejuliense se autoabastezca con paneles solares. “Energía es crecimiento, energía es todo, sin energía no podemos vivir y creo que la energía nos da vida”, expresó Naudin, “las personas enérgicas son personas que tienen proyectos, objetivos, y parte de esa energía es la que me gusta tener a mí en la política, abogacía, en su momento con el deporte”.

Sociedad — El disparador para el legislador municipal es comunidad, encuentro, una mirada común, un anhelo de sociedad y de lo que le hace bien a la sociedad o a las minorías. “Cuando yo digo de incluir en sociedad tenemos que empezar en todos, más allá de una mayoría o de una minoría que quieren imponerse”, explicó.

Tarifa — “El valor que tienen ciertas cosas por su consumo, la tarifa de electricidad, de luz, bueno la del gas”, sintetizó.

Entusiasmo — “Entusiasmo va de la mano de ‘energía”, refirió ‘Tete’ Naudin. El concejal cree que en parte el entusiasmo se genera a través del trabajo constante, también “hay una chispa propia de cada ser humano, muy particular, algunos tienen entusiasmo por una cosa y otros por otra”, dijo a Cadena Nueve.

Bruto — “Yo ‘bruto’ no lo relacionó al ignorante, el ignorante no sabe, desconoce, y el bruto es peor que el ignorante porque genera daño”, dijo Nuadin y resaltó lo perjudicial que puede ser una persona bruta para una sociedad. El edil peronista refirió que la ignorancia es una cuestión de oportunidades, pero ser bruto lo relaciona con la violencia verbal y no verbal. “El bruto no tiene intenciones de aprender y en parte de su relato tiene que ver con descalificar al otro”, dijo.

Atento — La persona atenta, para ‘Tete’, es una persona educada, que cumple, es respetuosa y sabe escuchar. “Mi papá era atento cariñoso, mi abuelo también, muy muy muy fraternal, pero no había no había esa empatía, esa calidez humana, ese abrazo”, expresó el concejal Naudin y lo relativizó a la justicia donde a veces los jueces hablan a través de los fallos que no son atentos, ni respetuosos.

Nunca — “No existe esa palabra en mi, ‘nunca’ no, es ‘siempre”, aseguró el concejal en ‘El Juego de las 10 Palabras’.

Unidad — Sobre el disparador Naudin refirió que hay temas que nos atraviesan como sociedad como la bandera de la educación pública y el acceso a la universidad para los nuevejulienses. “La sociedad quiere que estemos unidos en ciertas políticas de estado, después discutamos cuestiones de agenda nacional, hay ciertas cuestiones que ya tendrían que ser cuestiones de fe”, expresó, “vayamos al Nueve de Julio del futuro, tenemos que mirar para adelante”.

Esteban Naudin aseguró que jamás habrá ‘palos en la rueda’ de su parte y que luchará cada día para que la ciudad pueda avanzar, entonces, cuestionó que no haya una autopista. “Me parece una vergüenza que como política de estado, hoy Nueve de Julio no cuente con una autopista en la Ruta 5”, dijo.

Ingrato — “Ingrato es aquel que ha recibido favores de la vida, ayudas, como el que ha tenido la posibilidad de tener grandes maestros que le han enseñado muchas cosas y después la vida hace que se olvide esas enseñanzas”, explicó,“el ingrato es una persona olvidadiza”.

‘Tete’ Naudin dice haber tenido suerte, le han ayudado muchos amigos a lo largo de su vida. Cuando se fue a estudiar, tenía que trabajar para poder estudiar, un amigo me acuerdo le dijo “vení, vamos a trabajar en un kiosco”; más tarde un compañero de la facultad ingresó su currículum en un estudio grande donde aprendió muchísimo. También otro amigo me lo hizo entrar en un juzgado para trabajar. ”Estoy agradecido de por vida de por vida, ingrato es la persona que no tiene gratitud y yo voy a tener gratitud con esa gente”, dijo.

La Yapa: AMOR

En la elección de palabra libre, el concejal eligió ‘amor’. “El nacimiento de mis hijas y la vida en familia me ha atravesado a niveles que yo creía que no podía sentir”, manifestó a Cadena Nueve. El amor tiene que ver con eso, con la familia, los padres, los abuelos, los hermanos y los amigos, resaltó en ‘El Juego de las 10 Palabras’.