PUENTES no, UNNOBA si: La propuesta del Radicalismo Nuevejuliense en estudios superiores

El concejal ‘Nacho’ Palacios y dirigentes de la Unión Cívica Radical de 9 de Julio se reunieron este lunes con Juan Pablo Itoiz, Secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y Sebastián Fulderi, director de Bienestar Universitario. El presidente del Bloque de Concejales Juntos-UCR señaló estar de acuerdo con PUENTES si las gestiones son correctas, “pero la venta de humo no la vamos a acompañar”, dijo.

“Era un proyecto que no decía nada”, dijo el funcionario legislativo sobre el programa educativo, “intentamos modificarlo para que tenga una realidad palpable y no venderle a la ciudadanía de Nueve de Julio algo que no era así”. El referente radical indicó que se intentó modificar el proyecto, pero esgrimió que el FdT insistió con “una intencionalidad política de ponernos a nosotros (los que no votaron a favor) en contra de la educación, cuando eso no es real, la educación nos preocupa”, dijo Nacho Palacios.

El presidente del Bloque de Concejales Juntos-UCR afirmó que van a acompañar toda propuesta educativa beneficiosa para la comunidad de Nueve de Julio, “lo que es irreal, la política falsa y falsas ilusiones como es en la educación (manifestada desde PUENTES), no lo vamos a acompañar”, sentenció.

Palacios también explicó que hace unos meses atrás se reunió con Guillermo Tammarit, Rector de la UNNOBA, “le fuimos a plantear con nuestro equipo las intenciones que tenemos, creemos que Nueve de Julio debe ser parte de esta universidad que es la cabeza de nuestra región y que por distintos motivos no ha hecho pie”, dijo el legislador municipal. “Como equipo de trabajo queremos fomentar la educación superior con herramientas reales”, señaló.

Esas primeras charlas se materializaron y Juan Pablo Itoiz refirió que la institución universitaria tiene la perspectiva y las posibilidades de expansión en la región, espera en un futuro cercano que Nueve de Julio tenga actividad universitaria. “Nosotros trabajamos a partir de ‘Territorialización de la Actividad Universitaria’, un programa que se afinca en expandir la docencia, el aprendizaje, la educación superior en todo el territorio argentino”, explicó Secretario de Extensión de la UNNOBA.

“Entendemos que debemos tener actividad universitaria en la mayor cantidad de localidades, ciudades, distritos de nuestra región”, dijo Itoiz y se refirió a experiencias concretas como General Villegas, Rojas, Los Toldos, y “ojalá la próxima sea Nueve de Julio”, manifestó en conferencia de prensa.

El secretario explicó que nunca hubo una propuesta concreta en Nueve de Julio, además, entiende que antes de pensar en una sede o un centro de actividades se debe generar una masa crítica/volumen de conciencia universitaria. “Tuvimos varias reuniones con el ex intendente Batistella”, dijo Juan Pablo Itoiz, “pero en lo que a mi respecta, contacto con el actual intendente no hemos tenido”, agregó.

El Secretario de Extensión de la UNNOBA cree que el programa PUENTES es un programa con mucha pretensión, pero que se condice con realidades concretas, varios distritos de la Cuarta Sección Electoral han firmado convenios, entre ellos Alberti y Leandro Alem. Allí se desarrollara no solo la parte edilicia para tener centros universitarios, sino también, se articulará con universidades de la Provincia de Buenos Aires el dictado de carreras fuera de sede. La propuesta de la UNNOBA son tecnicaturas, carreras autorizadas por la Ley de Educación Superior, “la propuesta que queremos traer a Nueve de Julio en un mediano plazo”, dijo Juan Pablo Itoiz.

En el hipotético caso de que el Municipio decida adherir al programa PUENTES, tomará de la oferta académica una universidad cercana como la UNNOBA, para hacer a la practicidad y eficiencia de los recursos, pero el gobierno local no está condicionado, explicó el secretario universitario. Entonces, la pretensión de este encuentro sería difundir la propuesta académica de la universidad, este martes se abre la inscripción a las más de 25 carreras.

La UNNOBA tiene 360 estudiantes nuevejulienses que hacen uso de una oferta adecuada a las necesidades regionales, vinculadas a los agroservicios, los alimentos, y la capacitación del sector comercial, significó Juan Pablo.

Para más información sobre la propuesta académica de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires visitar https://www.unnoba.edu.ar/