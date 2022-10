Robo de 80 Aberdeen Angus en Bolívar: detuvieron a un vecino de ese distrito y liberaron a tres nuevejulienses

En las últimas horas, personal policial de la brigada de Investigaciones y del Comando de Prevención Rural de Bolívar llevaron adelante la detención de hombre mayor de edad domiciliado en el Barrio Villa Diamente de Bolívar sospechado de la entrega de las 80 vacas robadas de un campo cercano a Ibarra, en el distrito vecino.

Al aprehendido se le imputa ser uno de los integrantes de la banda que realizó el millonario robo de Aberdeen Angus en perjuicio de la firma “Cultivo del Centro” el pasado domingo 23, cuyo propietario Silvio Biondini, fue el denunciante en la causa.

En tanto, en otro operativo en 9 de Julio, la policía secuestró un automóvil que sería el utilizados por los autores del delito para la contratación y el pago del flete que trasladó a las 80 vacas Aberdeen Angus hasta el frigorífico de la ciudad de 9 de Julio, lugar en donde fueron faenadas. También incautaron documentación de importancia que vincula a los partícipes del Abigeato Agravado.

Las decisiones cumplidas por la policía fueron órdenes de allanamientos que fueron solicitadas por la Dra. Julia María Sebastián, fiscal que instruye la causa desde la Unidad Funcional de Instrucción Nº15 de esa ciudad y que fueron otorgadas por el Dr. Carlos Eduardo Villamarín, juez que se encuentra a cargo del Juzgado de Garantías Nº1 de Olavarría.

Recordemos que por este delito, tal como informara CN, cuatro personas vinculadas al frigorífico ubicado en la Ruta 5 Km 261,500, donde se faenaron los animales, quedaron detenidos. Ahora el juez Carlos Eduardo Villamarín resolvió convalidar solo la detención de Martín Andrés Locatelli, de 32 años, quién es el administrador del frigorífico MAFRICAR S.R.L. y resolvió que Jorge Rubén Depaoli de 69, Hugo César Dallochio de 52 y María Fernanda Locatelli de 46, recuperen su libertad.

De las requisas participó personal de la Coordinación Rural de Olavarría y efectivos de la Dirección de Investigaciones de Azul que contaron con el apoyo de sus pares de la Sub DDI Bragado y estuvieron bajo el mando del jefe del Comando de Prevención Rural, comisario Javier Koffler y del jefe de la SUB DDI Bolívar, sub comisario Ezequiel Luna.En tanto, en Nueve de Julio tuvieron la colaboración del Comando de Prevención Rural.