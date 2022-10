Mariano Barroso: “Se considerará el convenio del Programa PUENTES ante la vocación universitaria de este gobierno comunal”

El Intendente de Nueve de Julio, Mariano Barroso, respondió a Carlos Bianco en el marco del rechazo de la llegada de PUENTES, programa que instala convenios para llevar carreras universitarias a los municipios bonaerenses. “Este programa uno lo conoce por publicidad oficial, no hemos recibido información sobre cómo adherir al convenio”, esgrimió el jefe comunal a Cadena Nueve.

“Me parece que nuestra historia como gestión demuestra lo contrario, el Jefe de Asesores (Bianco) no conoce con detenimiento lo que venimos haciendo, nuestra gestión ha tomado la decisión de traer carreras universitarias”, dijo Mariano Barroso sobre la compra de un edificio como el San Cayetano, ubicado en Libertad y Salta, que se encuentra con una puesta en valor para el que sería el futuro ‘Polo de Conocimiento’.

El jefe comunal de Nueve de Julio indicó que durante tres años se firmaron convenios con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) trayendo carreras universitarias, “las hemos bajado, no hemos recibido los resultados esperados”, explicó. A la vez, se han presentado capacitaciones con una rápida salida laboral, “eso no quita que no se pueda incorporar algo más como PUENTES, que no sé de qué se trata, me voy a comunicar hoy mismo con el Asesor Carlos Bianco”, dijo Barroso.

Este programa del Gobierno Provincial tiene el objetivo de proveer a los municipios del interior de infraestructura y el equipamiento necesarios para el dictado de clases de nivel superior, como carreras universitarias. “Uno lo conoce por publicidad y promoción de la Provincia de Buenos Aires”, explicó el Intendente, “no hemos recibido una información oficial sobre cómo adherir al convenio, lo ha presentado la concejala (Julia Crespo), ha sido más una publicidad y le hemos pedido que traiga el convenio para leerlo”.

Mariano Barroso lamenta la decisión tomada por mayoría del Honorable COncejo Deliberante de rechazar el programa PUENTES, pero “cada vez que el Municipio firma un convenio con Provincia con Nación o alguna entidad, se firma el convenio y se refrenda por Consejo Deliberante, no a la inversa, el HCD no puede firmar un convenio para después dárselo al ejecutivo para que lo ejecute”, desarrolló que busca entender la viabilidad del proyecto y leer la letra chica.

Al intendente Barroso le parece que en convenios que la Provincia de Buenos Aires destina a los 135 municipios, históricamente los mismos se envía a los distritos. “Si ha cambiado la metodología de trabajo me entero en este momento”, expresó con sorpresa, “le hemos pedido a la concejala (Crespo) que acerque el convenio”.

Por último, refirió que “no hay PUENTE roto, en lo más mínimo”. “Vamos a saber de qué se trata y para saber de qué se trata vamos a leerlo, es completamente lógico lo que estamos planteando”, dijo el Intendente de Nueve de Julio que recordó que ha firmado convenciones con Nación y Provincia y, también, ha optado por no firmar convenios en la gestión de María Eugenia Vidal porque creía que no era adecuado para la comunidad.

Seguridad: “El estado no tiene que estar presente cuando las cosas explotan”

Mariano Barroso no comparte el análisis realizado por Carlos Bianco en materia de seguridad. “El estado no tiene que estar presente cuando las cosas explotan, mientras mejor prevención tengamos, mejor para todos”, manifestó el jefe comunal, “no necesitamos prendernos fuego para que los recursos lleguen”, enfatizó.