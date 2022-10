Carlos Bianco: “El Municipio de Nueve de Julio no quiere financiamiento provincial para dictar Carreras Universitarias”

El Jefe de Asesores del gobernador Axel Kicillof, Carlos Bianco, se volvió a pronunciar sobre el rechazo de concejales radicales y concejales PRO al dictado de carreras universitarias mediante el Programa ‘PUENTE’. “Nosotros aportamos el trabajo técnico de acercamiento de las universidades y el financiamiento, lo que pasó acá es que el municipio no quiere financiamiento provincial para dictar carreras universitarias y se perdió un año”, dijo.

“Nosotros no tuvimos ninguna comunicación por parte del departamento ejecutivo”, destacó Carlos Bianco que refirió que Julia Crespo, presidenta del bloque de concejales FdT, tiene conocimiento del programa y se lo propuso al intendente Mariano Barroso. “He leído en algunas declaraciones que la provincia no se puso en contacto para esto y claro que se puso en contacto, nuestros representantes políticos se pusieron en contacto”, dijo el Jefe de Asesores del gobernador ,“el municipio no quiso, no le interesa”.

“Le estamos ofreciendo a un distrito que no gobernamos nosotros hasta 15 millones de pesos en infraestructura y financiarle hasta dos carreras por el monto que corresponda, que en muchos casos puede ser 26 o 30 millones”, desarrolló Carlos Bianco, “de nuestra parte no hay ningún problema”. También, indicó que las tanto el centro educativo, como las carreras universitarias, serían elegidas por el gobierno local.

Los 49 municipios que ya firmaron convenios por 662 millones de pesos estarán dictando carreras universitarias en marzo del año entrante y, para el funcionario provincial, Nueve de Julio perdió esa oportunidad por mezquindad política. “Obvio que hay tiempo de remediarlo”, manifestó Bianco a Cadena Nueve, “a mi lo que me interesa es multiplicar la educación universitaria en toda la provincia y lo estamos haciendo en 36 distritos con infraestructura y en 49 distritos con carreras para el año próximo, ya eso todo firmado y en ejecución”.

El Jefe de Asesores del gobernador Axel Kicillof lamentó por los nuevejulienses cuyos hijos, hijas y nietos no van a poder estudiar en su propio distrito y solamente lo harán quienes puedan irse, hecho que acarrea el desarraigo en los más jóvenes, “por eso es tan importante este programa, además del derecho a la educación se asegura el derecho al arraigo”, dijo Bianco que refirió que seguramente hayan múltiples diferencias ideológicas con el intendente, pero eso no obsta el trabajo y predisposición de su gestión.

Sobre la creación del Polo de Conocimiento, Bianco dijo “me parece bien desarrollar carreras técnicas, me parece bien que al radicalismo le interese la educación universitaria y se ponga en contacto con la UNNOBA y que haya demanda como pasa en cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires”. El Jefe de Asesores del Gobernador no entiendo por qué si la provincia tiene un programa de trabajo en conjunto con las universidades, el municipio decida no hacerlo efectivo.

“Nosotros ponemos a disposición de los distritos todos los programas, como es el caso del programa puente y creo que hay chances de reivindicación, podrán tratar el año que viene en el Concejo Deliberante un proyecto similar y nosotros estaremos a disposición de financiar la educación universitaria”, dijo Carlos Bianco a Cadena Nueve.

¿Más patrulleros para una Nueve de Julio segura?

Hay que analizar si es efectiva esa demanda, nosotros tenemos un estudio detallado de todos los delitos que se producen en el interior y Nueve De Julio es uno de los distritos que menor tasa de delito tiene en la Provincia de Buenos Aires. También refirió que la realidad del conurbano, mostrada por las cámaras de televisión, no se condice con la realidad de toda la provincia.

Durante el gobierno de María Eugenia Vidal el delito creció el 83% en la Provincia de Buenos Aires, en la gestión del Frente de Todos el delito cayó un 25%, dato validado por el Ministerio Público Fiscal, encabezado por el Dr. Julio que responde a JxC. “Esos son datos no es un relato, no es un invento”, finalizó Carlos Bianco.