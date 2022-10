En tres domingos comienza el Mundial de Qatar 2022

La Copa del Mundo de balón pie se pondrá en marcha el próximo 20 de noviembre.

Es el denominado Mundial de Qatar 2022 comenzará, donde después de una ceremonia inaugural, el país anfitrión se encargara del partido inicial frente a la selección de Ecuador en su regreso a una Copa del Mundo.

La sede será el Estadio Al Bayt, que tiene una capacidad para 60.000 espectadores.

Dicho estadio hospedará, además del inaugural, otros ocho partidos, incluida una semifinal.

Treinta dos selecciones disputarán el torneo de fútbol más importante del planeta. Universo que está unido detrás de una peloto de fútbol, como pocas veces sucede; y donde además, los pueblos se unen detrás de su selección y se movilizan para lucir los colores de la bandera.

En el caso de Argentina, el blanco y celeste, será lo más visto hasta el domingo 18 de diciembre, como mínimo; con la esperanza de seguir luciéndola más alto, tras su culminación.

Fase de grupos

La fase de grupos de Qatar 2022 se jugará entre el lunes 20 de noviembre y el viernes 2 de diciembre. En ese lapso, habrá 48 partidos (cuatro por día).

Octavos de final

La ronda de los mejores 16 se jugará entre 3 y el 6 de diciembre.

En total, son ocho partidos

Cuartos de final

Después de tres días de descanso, la fase de cuartos de final con las mejores ocho selecciones se disputará entre el 9 y el 10 de diciembre

Cada día, se jugarán dos partidos. Al igual que en la fase anterior, uno se lleva a cabo a las 06:00 pm tiempo local (10:00 am ET) y otro a las 10:00 pm (2:00 pm ET)

Semifinales

El primer partido de las semis de Qatar 2022 se jugará el 13 de diciembre.

El segundo encuentro de esta fase se disputará el 14 de diciembre.

Tercer lugar

El penúltimo partido del Mundial de Qatar 2022, en el que se compite por el tercer lugar, ocurrirá el 17 de diciembre.

Final

La gran final de Qatar 2022 se definirá en el Estadio Lusail, el 18 de diciembre.