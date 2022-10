Martín Viera: “Fue una cosa loca, me robaron cuatro veces en un año”

El Presidente de ‘Seguridad Ciudadana en el 9’, Martin Luis Viera, participó este viernes del ‘El Juego de las 10 Palabras’ en Cadena Nueve. También, recordó los motivos que lo llevaron a fundar una ONG única en la provincia de Buenos Aires. También, reflexionó sobre su origen humilde, la educación y la crianza entre bromas y risas.

“Fue una cosa loca, me robaron en un año cuatro veces”, contó al medio el referente en seguridad ciudadana. La primera vez ocurrió frente a su casa, un palet completo de cerámicos y Viera no tiene explicación, el acopio desapareció. Luego en una construcción, en Schweitzer y Vicente López, las bolsas de cemento y de cal, y al albañil sus herramientas de trabajo, más tarde en esa obra se llevaron los caballetes, tables, el trompito, 50m de cerámicos, “necesitaron por lo menos un (camión) 350”.

En el cuarto robo la obras ya habían concluido y un comercio abría sus puertas, ese día rompieron una ventana y robaron cigarrillos, una balanza, entre otras cosas, recordó Viera. “Ahí empecé a hablar con los vecinos e hicimos un grupito de Facebook, empezamos a sumar, a sumar , a sumar, y hoy son 10300 personas, todas víctimas de un hecho delictivo”, dijo y señaló que la imagen de ese último robo era la foto original de Seguridad Ciudadana en el 9.

La ONG parte de la premisa donde la seguridad se construye entre todos, “hay que achicar la distancia entre las instituciones y el vecino”, señaló Viera que adelantó a Cadena Nueve estar coordinando una charla sobre accidentología con especialistas.

Mandato — “El mandato es hacer una cosa en nombre de otro”, explicó Martín Vierta, “nuestro sistema de gobierno funciona así, nosotros le damos el mandato a los gobernantes para que ellos gobiernen en función de nuestro de nuestros intereses, algunas veces se olvidan parece”, bromeó.

Anillo — “Lo que me trae a la cabeza es la cuestión nupcial, la cuestión de compromiso y fidelidad”, refirió en un principió. Viera luego aludió a los cinco anillos del símbolo de los Juegos Olimpicos, “aunque soy un ojota nunca jugué ningún deporte, pero me gusta mirar algunos deportes, entre ellos atletismo, por ahí miró patinaje, pero no entiendo cómo puntúan”, dijo a Cadena Nueve.

Regla — Para el referente en seguridad ciudadana las ‘reglas’ son aquellas cuestiones que asumimos que tenemos que respetar, marcos de conducta para medirnos. A Viera le gusta mucho el folklore y ante la palabra disparadora recitó unas palabras de José Larralde en “Cimarrón Y Tabaco”.

“Cada uno cree en el derecho que menos le perjudique/Cada uno le hace un tabique al otro que tiene al la´o/Pero nadie está librao de que el barro lo salpique”, expresó el presidente de ‘Seguridad Ciudadana’ reflexionó sobre su propia conducta que afirmó no es intachable.

“En el derecho hay una igualdad muy muy desproporcionada, hay determinados determinados estamentos que pareciera que tienen el concepto de igualdad tergiversado y nosotros lo que estamos del otro lado del testamento lo permitimos”, indicó.

Tiza — El escenario que se le presentó a Viera es el colegio. “No creo que nadie haya zafado de la tentaciones de una guerra de tizas”, bromeó sobre un recuerdo y lo relaciona con la palabra anterior. “No voy a hacer apología de ser un mal alumno”, dijo más tarde en el juego.

Interés — El interés, para el referente, está relacionado con el deseo y el deseo es el motor de la vida, y por lo tanto, siempre tiene que haber un interés, un deseo de cualquier tipo que sea el fundamento de la vida.

Niño — El disparador corrió por otras palabras como ‘futuro’ y ‘esperanza’, “es proyectarnos para lo que somos padres, la sociedad se proyecta a través de los niños, pero también es una materia pendiente”, dijo Martin Viera y retomó la senda del folklore para aludir a “Hay un niño en la calle”, Armando Tejada Gómez, una pieza cultural que para él sigue vigente.

“Yo vengo de una familia muy humilde, sé lo que es eso porque me pasó, no me la contaron, gracias a Dios pude echar adelante, pero el tema de los niños es un tema complejo que deberíamos abocarnos”, resaltó a Cadena Nueve.

Ventana — Luz, aire, frescura, dijo Martin Viera sobre el disparador. “En la pandemia abrir las ventanas era una cuestión trascendente para cuidarnos del virus”, agregó y se remitió a un dicho popular como ‘entrar por la ventana’.

Educación — “La educación me parece que es fundamental, sobre todo para el ascenso social”, dijo Viera, hijo de un albañil y una ama de casa, “yo pude estudiar (derecho) y creo que mi hijo es muy probable que siga estos pasos”.

El presidente de la ONG de seguridad ciudadana empezó en la Escuela de Hermanas (IJS) hasta cuarto grado, hasta ese nivel se aceptaban varones, después pasó al San Agustín hasta mitad de séptimo, la otra mitad terminó de la Escuela N°4, luego la Escuela Técnica, y finalmente en la Escuela de Comercio. “No voy a hacer apología de ser un mal alumno”, bromeó más tarde entre reflexiones.

Rebelde — Martin Viera confesó ser rebelde durante su infancia y adolescencia (y algo conserva, dice), pero cree que eso es propio de los jóvenes . “Tal vez la ‘Rebeldía’ tenía que ver con circunstancias propias de mi realidad, cosas que hoy no no las cuento porque me dan vergüenza y en ese momento me parecían lo más lógicas”, explicó para aludir a que la ‘Rebeldía bien entendida’ es sana, el problema sería la ‘Rebeldía sin sentido’.

Albañil — El Presidente de ‘Seguridad Ciudadana en el 9’ hoy se dedica al derecho pero en su juventud trabajó como albañil junto a su padre. “La albañilería también tenía algo de compañerismo, de contención social porque vos tenía una losa en tu casa y venían todos los vecinos”, rememoró sobre la práctica, “después tenías que pagar el asado, era una cuestión folclórica tradicional”. Todos al mismo tiempo debían rellenar, dos se dirigen a la máquina, dos realizaban el bastón con la asada, y los valdés circulaban a las corridas entre los andamios, el que sabía iba alisando y controlando.

La Yapa: LIBERTAD

“La palabra ‘Libertad’ en la libertad decidir”, retomó Viera, “En la vida cotidiana vos tenés que decidir muchas cosas”. El presidente de ‘Seguridad Ciudadana en el 9’ señaló que la vida y el entorno social trae compromisos, personas que le han dicho ‘no, no te metas’ y él debía hacer algo con eso, como achicar su libertad.

Martin Viera mencionó que a su hijo le da libertades para elegir qué almorzar, algo que él no pudo disfrutar y se siente muy cómodo con este tipo de crianza, sin imposiciones. Más tarde bromeó sobre la práctica de un conocido suyo que decía respecto a la educación de sus hijos que no era democracia, “hasta los 18 es dictadura”, dijo entre risas.