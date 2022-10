Educación Universitaria en Nueve de Julio

Cuando creíamos haber visto y escuchado todo de la Alianza Cambiemos, nos sorprenden con hechos que nos dejan perplejos, pero no porque pensemos que no son capaces de hacerlos, sino porque se cruzan ciertos límites, subestimando a los más vulnerables, como en el caso que motiva esta iniciativa. Es una especie de condena por pobreza, y aún más, se trata de naturalizar que ese estado de la vida debe ser así y nada ni nadie va a lograr cambiarlo.

Primero el propio Macri expresó que “Hay inequidad entre el que puede ir a la escuela privada y el que tiene que caer en la pública”, subestima lo que se ha logrado mediante políticas inclusivas, que su visión elitista le achaca al populismo. Luego siguió María Eugenia Vidal cuando se preguntó si era justo “llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”.

Ahora, los concejales de Cambiemos votaron éste miércoles para que no haya educación universitaria en 9 de Julio. Lo curioso es que algunos de los que levantaron la mano en contra del proyecto del Gobernador de llevar a 9 de Julio la Universidad Pública, hoy gozan de un título con esfuerzo de sus padres, que de no ser por la UNIVERSIDAD PUBLICA no hubiese podido ser.

El Justicialismo siempre generó Educación Pública, fue quien más invirtió en Universidades y en Escuelas Técnicas y Secundarias. A partir del plan “Puentes”, se incrementan las oportunidades de acceso a la educación superior mediante la cobertura de 82 municipios, beneficiando a 200 mil Bonaerenses, a lo que los concejales de Cambiemos se opusieron que llegue a 9 de Julio.

A 100 años de la Reforma Universitaria y a 69 de la gratuidad de la universidad pública, como vecinos de 9 de Julio, entendemos que es nuestra responsabilidad insistir en nuestro pedido de Educación Universitaria en 9 de Julio, y rechazamos el voto negativo de los Concejales de Cambiemos, porque constituye un acto de fascismo y discriminación. Nuestros jóvenes TIENEN EL MISMO DERECHO de estudiar y acceder a la Universidad que los hijos de los Poderosos que su Gobierno de CAMBIEMOS representa.

HACEMOS UN LLAMADO A LA CIUDADANÍA PARA ESTAR ALERTA, PARA DEFENDER LA EDUCACION PUBLICA Y EXIGIMOS AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EXPEDIRSE EN ESTE SENTIDO.

EDUARDO CERDEIRA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE 9 DE JULIO