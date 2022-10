El Tribunal de Penas de la Liga Nuevejuliense hizo saber sus resoluciones

Se conocieron las resoluciones del tribunal de Penas de la Liga Nuevejuliense en relación a los expedientes generados conforme los informes en planillas que reciben de los árbitros de cada partido.

Las decisiones alcanzan a todas las categorías en competencia.

Son las siguientes:

EXPTE Nº 353:

FÚTBOL INFANTIL DEL 22/10/22

SEXTA DIVISIÓN.

PARTIDO ENTRE ATL. 9 DE JULIO VS. VIAMONTE F.C.

SE SUSPENDE al jugador CONDE Felipe (48055535) por Art. 207 por UN PARTIDO de Atl. 9 de Julio.

QUINTA DIVISIÓN.

PARTIDO ENTRE ATL. 9 DE JULIO VS. VIAMONTES F.C.

SE SUSPENDE al jugador ANDRADA Lucas (47379161) por Art. 201 Inc. “b” “4” y 154 por UN PARTIDOS de Viamonte F.C.

PARTIDO ENTRE AGUSTIN ALVAREZ VS. F.C.LIBERTAD.

SE SUSPENDE al jugador BARRIOS Laureano (47011441) por Art. 207 por UN PARTIDO de Agustín Alvarez.

PARTIDO ENTRE ATL. SAN MARTIN “A” VS. DEP. SAN AGUSTIN.

SE SUSPENDE al jugador RABENNA Milo (47691906) por Art. 207 por UN PARTIDO de Atl. San Martín “A”.

EXPTE Nº 354:

PARTIDO DE RESERVA DE ASCENSO DEL 22/10/22 ENTRE ATL. PATRICIOS VS. ATL. DUDIGNAC.

SE SUSPENDE a los jugadores SALAZAR Juan (37398738) por Art. 200 Inc. “a” “11” por TRES PARTIDOS de Atl. Dudignac y CERECEDA Elias (44454525) por Art. 200 Inc. “a” “11” por TRES PARTIDOS de Atl. Patricios.

EXPTE Nº 355:

PARTIDO DE RESERVA DE ASCENSO DEL 22/10/22 ENTRE DEF. DE SARMIENTO VS. ATL. ESTUDIANTES.

SE SUSPENDE al jugador SUSSERET Pablo (388605049 por Art. 207 por UN PARTIDO de Atl. Estudiantes.

EXPTE Nº 356:

PARTIDO DE RESERVA DE ASCENSO DEL 22/10/22 ENTRE ATL. 18 DE OCTUBRE VS. DEF. DE LA BOCA.

SE SUSPENDE al jugador OJEDA Matías (40587190) por Art. 205 Inc. “g” por TRES PARTIDOS de Atl. 18 de Octubre.

EXPTE Nº 357:

PARTIDO DE PRIMERA DE ASCENSO DEL 22/10/22 ENTRE ATL. PATRICIOS VS. ATL. DUDIGNAC.

SE AMONESTA a los jugadores CHAVES Thiago, VIDELA Nicolás, LEGUIZAMON Juan todos de Atl. Patricios y CUFRE Ignacio, MARTINEZ Martin, VILLARREAL Juan, BERTHELOT Federico todos de Atl. Dudignac.

EXPTE Nº 358:

PARTIDO DE PRIMERA DE ASCENSO DEL 22/10/22 ENTRE DEF. DE SARMIENTO VS. ATL. ESTUDIANTES.

SE AMONESTA a los jugadores CARDELL Martin, RODRIGUEZ Gustavo, CALDAS Franco todos de Def. de Sarmiento y PIREZ Joaquin, ZUÑIGA Dante, BUENO Tomas todos de Atl. Estudiantes.

EXPTE Nº 359:

PARTIDO DE RESERVA DE ASCENSO DEL 22/10/22 ENTRE ATL. 18 DE OCTUBRE VS. DEF. DE LA BOCA.

SE AMONESTA a los jugadores BOSSIO Nicolás, IBAÑEZ Damian, COLOMBO Marcelo todos de Atl. 18 de Octubre y ZARATE Rodrigo, DI GANGUI Federico, AMAYA Jonatan todos de Def. de la Boca.

EXPTE Nº 360:

PARTIDO DE CUARTA DIVISION DEL 23/10/22 ENTRE ATL. QUIROGA VS. ATL. 9 DE JULIO.

SE SUSPENDE a los jugadores MAZZOLA Franco (39292006) por Art. 200 Inc. “a” “8” por TRES PARTIDOS de Atl. 9 de Julio y BRUERA Sebastián (38863787) por Art. 201 Inc. “b” “4” y 45 por TRES PARTIDOS de Atl. Quiroga.

EXPTE Nº 361:

PARTIDO DE CUARTA DIVISION DEL 23/10/22 ENTRE AGUSTIN ALVAREZ VS. S. D. 12 DE OCTUBRE.

SE SUSPENDE a los jugadores ANCA Kevin (41740777) por Art. 207 por UN PARTIDO, DONEGANI Joaquin (44112165) por Art. 200 Inc. “a” “11” por TRES PARTIDOS, BUSTAMANTE Jonathan (44591231) por Art. 201 Inc. “b” “1” por DOS PARTIDOS todos de S.D. 12 de Octubre y BALBI Santiago (48163918) por Art. 201 Inc. “b” “1” por DOS PARTIDOS, CHEVERRY Sebastián (39291946) por Art. 201 Inc. “b” “4” por DOS PARTIDOS ambos de Agustín Alvarez.

SE SUSPENDE al Sr. DURAN Gaston (1291) por Art. 260, 263 y 205 Inc. “b” por TRES PARTIDOS de Social y Deportivo 12 de Octubre.

EXPTE Nº 362:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION “A” DEL 23/10/22 ENTRE ATL. QUIROGA VS. ATL. 9 DE JULIO.

SE AMONESTA a los jugadores MACCARONI Tomas, SUÑE Juan Cruz ambos de Atl. Quiroga y FIGUEROA Javier, VIDELA Raul, ALVAREZ Valentin, TINETTI Maximo, TEMPESTI Martin, SOSA Joaquin todos de Atl. 9 de Julio.

EXPTE Nº 363:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION “A” DEL 23/10/22 ENTRE ATL. FRENCH VS. ATL. NAON.

SE AMONESTA a los jugadores GODOY Esteban, ORSINI Tomas ambos de Atl. French y GONZALEZ Daniel de Atl. Naon.

SE AMONESTA al Sr. RUSCONI Luis (D.T.) de Atl. French.

EXPTE Nº 364:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION “A” DEL 23/10/22 ENTRE ATL. EL FORTIN VS. ATL. SAN MARTIN.

SE AMONESTA a los jugadores BIRD Joaquin, MENDOZA Ivan, PROENZA Matías todos de Atl. El Fortín y MONJADA Enzo, VAZQUEZ Nicolás, BOGGIANO Tomas todos de Atl. San Martín.

SE AMONESTA al Sr. MURPHY Juan (D.T.) de Atl. San Martín.

EXPTE Nº 365:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION “A” DEL 23/10/22 ENTRE AGUSTIN ALVAREZ VS. S.D. 12 DE OCTUBRE.

SE AMONESTA a los jugadores SALAS Maximo, LETTIERI Juan, ANDRADA Juan todos de Agustín Alvarez y SERVERA Ignacio, DURAN Facundo ambos de S.D. 12 de Octubre.

SE SUSPENDE al jugador ANDRADA Juan por Art. 208 por UN PARTIDO de Agsutín Alvarez.

SE SUSPENDE al Sr. BATISTELLA Ignacio (1517) por Art. 260, 263 y 186 por UN PARTIDOS de Agustín Alvarez.

EXPTE Nº 366:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION “A” DEL 23/10/22 ENTRE ATL. ONCE TIGRES VS. DEP. SAN AGUSTÍN.

SE AMONESTA a los jugadores MARQUEZ Matías de Dep. San Agustín y AVELLINO Ignacio de Atl. Once Tigres.

SE SUSPENDE al jugador GOUGY Juan Bautista (36189088) por Art. 207 Inc. “a” por UN PARTIDOS de Dep. San Agustín.

EXPTE Nº 367:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 23/10/22 ENTRE ATL. EL FORTIN “A” VS. ATL. FRENCH.

SE AMONESTA a las jugadoras RIVERO Carolina de Atl. El Fortín.

SE AMONESTA al Sr. DOMINGUEZ Lucas (C.T.) de Atl. El Fortín.

EXPTE Nº 368:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 23/10/22 ENTRE DEP. CASARES VS. BOCA CASARES.

SE AMONESTA a las jugadoras FERNANDEZ Stefania de Boca Casares.

EXPTE Nº 369:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 23/10/22 ENTRE F.C.LIBERTAD VS. AGUSTIN ALVAREZ.

SE AMONESTA a las jugadoras CESCUTTI Malena, BIEL Camila ambas de Agustín Alvarez.

EXPTE Nº 370:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 23/10/22 ENTRE AGROPECUARIO ARG. VS. S. D. 12 DE OCTUBRE.

SE AMONESTA a las jugadoras CASTRO Milagros y MUÑOZ Clara ambas de S.D. 12 de Octubre.