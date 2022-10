Tarjetas de crédito y débito: en Neuquén se miran, pero no se tocan

Villa La Angostura es una de las localidades más hermosas de nuestro país, rodeada de montañas y lagos. En su centro comercial, se encuentra una galería, en el fondo hay un vagón donde puede tomarse un exquisito café con una deliciosa porción de torta. Luego de semejante manjar, al pagar, le doy mi tarjeta de débito a la mesera y me dice “Disculpe, yo no la puedo tocar” y en ese momento me entero de esta novedad para la provincia.

La ley 3318 sancionada por la legislatura de Neuquén promulgada en enero de 2022 dice en su artículo primero que “Se prohíbe a los proveedores de servicios o comercios adheridos al sistema de tarjetas de débito o crédito requerir su entrega, a los titulares o adicionales para realizar operaciones. Las tarjetas deben ser manipuladas únicamente por los titulares usuarios a cuyo nombre se han emitido”.

Por lo que claramente los comerciantes no pueden tocar las tarjetas, solo pueden verlas para controlar el nombre y la firma, pero quienes deben realizar la operación son exclusivamente sus propietarios.

El objetivo de esta ley es prevenir estafas tanto del robo de los datos de las tarjetas como de los fondos de las mismas.

El incumplimiento de la presente ley hace pasible al infractor de las sanciones previstas en la Ley nacional 24.240 de Defensa del Consumidor.

En el mundo es un problema el robo de datos, utilizando múltiples formas para lograrlos. Principalmente por medio de internet. Es muy loable la idea de los legisladores de esta provincia cuidar a los consumidores que habitan en ella y a los que pasan eventualmente.

Esto nos deja pensando…

Los comerciantes deben acondicionar sus dispositivos de cobros para poder acercarlos hasta el cliente. Se siguen sumando costos a las dificultades económicas de los empresarios.

¿Cómo se hace en el caso de personas mayores o imposibilitadas de manipular la tarjeta?

¿Es una buena idea para que sea implementada por el resto de las provincias en el país?

¿El no tocar las tarjetas realmente previene estafas?

¿Se puede hacer algo más en este sentido?

¿Cuál es las recomendaciones generales para usar las tarjetas de débito o crédito?

Jamás entregues por ningún motivo, tu tarjeta a personas que no conoces.

Cuando pagues con tarjeta de crédito o débito, verifica que sea deslizada en tu presencia (no la pierdas de vista, principalmente en restaurantes o estaciones de servicio) y que solamente lo hagan una vez.

Bloquea siempre tu tarjeta en caso de robo, o pérdida.

Controla regularmente, tus resúmenes de tarjeta, la existencia de consumos no identificados o sospechosos. Actualmente puede realizarse de manera muy simple por el homebanking o banca internet.

Nunca reveles tu clave por teléfono o personalmente a nadie.

Tampoco pases los números de la tarjeta por teléfono, mail o Whatsapp, o fotos de la misma, esta práctica a veces es solicitada por los comerciantes, a los que debes responder con un rotundo NO.

Cuando ingreses la clave de tu tarjeta de débito en el cajero automático, cubrí siempre el teclado con tu otra mano.

En el caso de tarjetas de crédito, no es aconsejable pagar solo el mínimo del saldo de la tarjeta, ya que la acumulación de saldo genera intereses muy altos y difíciles de pagar.

Por lo pronto, conocer las distintas modalidades de estafas y estar atentos, es una buena medida para cuidar lo nuestro.

¡Hasta el próximo miércoles!