El 1° de noviembre vence el plazo para la comercialización de medias reses

Buenos Aires – La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la

Nación y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

(Senasa) trabajan para el control y cumplimiento de la normativa que busca

promover condiciones saludables para los trabajadores de la industria de

la carne que se encargan de su descarga.

En tal sentido la cartera nacional, mediante su Dirección Nacional de Control

Comercial Agropecuario (DNCCA), informa que el 1 de noviembre los

despachos de carne de todos los establecimientos faenadores del país

destinadas a comercio minorista, deberán hacerse en unidades

resultantes del fraccionamiento de las medias reses en trozos, cuyos

pesos individuales no superen los 32 kilogramos.

El cumplimiento de la normativa, dictada por las carteras de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social; de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y

Pesca, mediante la resolución conjunta 4/2021, es de carácter obligatorio

para todos los establecimientos faenadores de tránsito federal, provincial

y municipal ubicados dentro del territorio nacional, sin excepciones.

En virtud de los planes presentados y las inspecciones realizadas por esta

Dirección Nacional, se destaca el importante número de establecimientos

identificados que ya se encuentran comercializando sus productos

(medias reses en trozos) de conformidad con la normativa vigente

mencionada.

Por otra parte, se informa que solamente podrán trasladarse medias reses

de establecimientos faenadores a plantas habilitadas oficialmente como

despostadero, fábrica de chacinados, fábrica de carnes y productos

conservados y/o depósitos frigoríficos prestadores de frío. Todos estos

establecimientos deben estar inscriptos en el Registro Único de la Cadena

Agroalimentaria (RUCA) y contar con la habilitación sanitaria – comercial

correspondiente.

Asimismo, la DNCCA informa que en cumplimiento de sus funciones y con el

objetivo de garantizar el cumplimiento de la norma indicada para asegurar

transparencia y equidad en la operatoria del sector, continuará con los

programas de fiscalización a los operadores de la cadena de carnes.

Estas actividades comprenderán inspecciones a plantas y depósitos, así como

controles en los transportes y durante las descargas de carne, para verificar el

correcto troceado y transporte junto con la identificación de cada uno de los

trozos producto del fraccionamiento de la media res, en cumplimiento con la

Resolución SAGPyA 400/2001.

Se advierte que a partir de la fecha indicada todos aquellos establecimientos y

operadores que no cumplan con la normativa vigente serán objeto de

sanciones, las cuales pueden incluir multas, clausuras y/o suspensiones de

matrícula en el RUCA, entre otras. En este marco, es destacable el rol del

Senasa en las tareas conjuntas para el control y cumplimiento de la normativa.

Por último, se subraya que tanto las normas sobre troceado de medias reses

destinadas al comercio minorista como los programas de fiscalización

diseñados para verificar su cumplimiento, tienen como objetivo promover

condiciones de trabajo saludables para los trabajadores de la industria de la

carne que se encargan de su descarga. Asegurar condiciones laborales dignas

es también uno de los objetivos de esta Dirección Nacional, en particular

cuando otras actividades del sector ya han adaptado sus normas y

procedimientos operativos para propender al cuidado de la salud de los

trabajadores.

Vale recordar en este sentido que el Ministerio del Trabajo, Empleo y

Seguridad Social, en el año 2003, reconoció los trastornos de salud

relacionados con el trabajo y aprobó (mediante Resolución MTEySS 295/03)

especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas.

Posteriormente, se dictaron normas específicas para la industria de la carne en

el año 2020, cuya implementación no ha avanzado en la medida deseada, por

lo cual la cartera agropecuaria nacional participó reforzando las acciones

mediante la mencionada Resolución Conjunta 4/2021 y la Resolución Conjunta

10/2021.