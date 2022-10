A 68 años de su debut en Newell’s Old Boys la vigencia de Jorge Griffa en España

Jorge Bernardo Griffa, nacido en Casilda, el 7 de mayo de 1935 es un ex futbolista y ex entrenador de futbol, que sigue siendo recordado en Atlético de Madrid, como uno de los jugadores argentinos que se destacaron en España, tal el caso de Alfredo Di Stéfano en su club rival del Real Madrid.

Griffa se desempeñó como defensor, y su primer equipo fue Newell’s Old Boys, donde debutó en 1954. Se lo recuerda con la dedicación en marcar a Pelé, cada vez que tuvo al Astro Rey enfrente.

El adolescente de Casilda, comenzó en el balón pie como un ‘pasatiempo’ propuesto por su padre para que no deambule, en los ratos libres después de la Escuela en la calle.

Debutó en primera el 16 de octubre de 1954, en el Club Atlético Newell’s Old Boys, donde permaneció durante 5 temporadas.

En 1959 llega a la Liga española de fútbol para integrarse en el Atlético de Madrid. Debuta el 13 de septiembre de 1959 en el triunfo por 3 a 0 de visitante frente a Las Palmas. En su primera temporada en el club obtuvo una Copa del Generalísimo – hoy Copa del Rey – trofeo recordado por ser el primer título en su historia del Atlético.

En 1961 obtiene otra Copa del Rey y consigue un subcampeonato de liga. En 1962 se proclamó campeón del primer trofeo internacional conseguido por el conjunto rojiblanco: la Recopa de Europa.

En la temporada siguiente vuelve a disputar la final de la Recopa, pero el Atlético de Madrid cae derrotado ante el Tottenham por 5:1. Esa misma temporada vuelve a conseguir un segundo puesto en liga.

En la temporada 1964-1965 obtiene su tercera Copa del Rey, y al año siguiente se proclama campeón de Liga española de fútbol.

Griffa permaneció 10 temporadas en el Atlético de Madrid convirtiéndose en el futbolista extranjero que más encuentros disputó en el conjunto rojiblanco hasta que en el año 2011, Luis Amaranto Perea, supera su cifra de 203 partidos. Formó, junto a Calleja y Rivilla, una de las defensas más recordadas del conjunto colchonero.

En 1969 ficha por el RCD Español, equipo que militaba por entonces en Segunda división, y ese mismo año consigue el ascenso a Primera con su nuevo club. Con este equipo disputaría una temporada más antes de su retiro en 1971.

En sus 12 años en el fútbol español, Griffa totalizó 227 encuentros disputados.

De adolescente me entretuve mucho tiempo de ‘ese pasatiempo’ hasta que don Adolfo Cheli, el ‘alemán’ de Newell’s, dijo ‘este pibe es para Newell’s’. Yo tenía 15, 16 años. Debuté en Primera División en 1954. Yo me conformaba con ser jugador de Primera, que era muy difícil en ese tiempo. Ir a Europa era prácticamente imposible.

Grifa recuerda que ‘llegué a la selección argentina y fui campeón en el Sudamericano -actual Copa América- que se jugó en Buenos Aires en 1959. Marqué a Pelé y me fue bien’.

En esos día, Don Arturo Boghossian, un empresario armenio que trabajaba como intermediario, me dijo ‘Oye, te llevo para Europa’ y me llevó a Paraguay. ‘Es que en el fútbol paraguayo te daban papeles administrativos, de contrabando, que te ayudaban para irte a Europa con respaldo. Eran imposibles de conseguir en Argentina’, por entonces recuerda Griffa.

‘Pero estuve unos meses en Asunción’, hasta que un día me dijo, vamos a Barcelona. ‘ Y ‘nunca llegamos a Barcelona. Fuimos automáticamente para el lado de Madrid, al Atlético. Me quedé diez años y gané títulos’, recuerda a sus 87 años.

Luego de su retiro como futbolista continuó su carrera como entrenador de divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, y posteriormente de Boca Juniors. Hasta no hace muchos años fue Director de captación de juveniles en inferiores del Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario. Actualmente vive en Buenos Aires.