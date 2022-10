La delegación nuevejuliense alcanzó una Medalla de Bronce

Se conocieron los primeros resultados de la Delegación de Nueve de Julio en los Juegos Bonaerenses.

Son las instancias finales y se alcanzó una medalla de bronce. Fue en judo a través de Alma Falco.

En tanto, en Ajedrez, Luna Mancini ganó la primera ronda y aguardaba otros resultados.

Fútbol tenis masculino: 9 de Julio 2 – 0 Moreno

Hockey masculino sub 14: 9 de Julio 0-0 Capitan Sarmiento

Hockey masculino sub 16: 9 de Julio 0-3 Capitan Sarmiento

Cestoball sub 17: 9 de Julio 87-24 Lamadrid

Cestoball sub 14: 9 de Julio 102-12 Lamadrid

Fútbol 11 femenino: 9 de Julio 0-0 Pergamino

Fútbol Playa: 9 de Julio 7-3 Lomas de Zamora

Fútbol 5 femenino: 9 de Julio 0-2 La Matanza

Fútbol tenis femenino: 9 de Julio 0-2 Escobar

En beach voley las dos categorías perdieron sus partidos

Acuatlón – Theo Gonzalo – 10° puesto

Hockey femenino sub 18: 9 de Julio 2-3 San Nicolas

Basquet: 9 de Julio 38-40 Lezama

Patin artístico – Malena Cabrera 8° puesto

Ajedrez – Luna Mancini –

Tenis de mesa: 9 de Julio 2-3 Cañuelas

Padle: 9 de Julio 0-2 Merlo