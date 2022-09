Nueve de Julio sumará lectores de patentes para seguridad de sus habitantes

La Asociación Civil Seguridad Ciudadana en el Nueve, cuyo presidente es Martín Viera, se reunió este viernes con el intendente Mariano Barroso donde se adelantó un avance en materia tecnológica con un detector de patentes y, también, se diálogo inquietudes como los hechos de inseguridad en la playa de Camiones. “Nos manifestó el intendente que habían tomado las medidas necesarias para que no vuelva a suceder”, dijo Viera a Cadena Nueve. Del encuentro también participó el Subsecretario de Seguridad, Fabián Beltrán.

Entre los temas que se abordaron, estuvo el pedido de que haya un destacamento policial en Barrios Unidos, un reclamo que la organización lleva adelante desde el año 2019. “El jefe comunal nos dijo que tiene una promesa del gobierno provincial”, señaló el referente en seguridad a Cadena Nueve. Si bien la plataforma para su instalación se construyó, falta el módulo. También se firmó un convenio dónde se entregan patrulleros viejos por unidades móviles nuevas, adelantó el titular de la ONG.

Sobre las tareas realizadas en la Playa de Camiones, Martín Viera detalló que, se hicieron arreglos en los alambrados perimetrales y la reparación de una cámara de seguridad. A la vez, “modificaron el sistema de ingreso de forma que puedan ingresar las personas habilitadas, pero con un control más estricto de los que normalmente era”, dijo el presidente de la Asociación Civil Seguridad Ciudadana en el Nueve.

“Se habló poco del tema rural, no fue la temática del tema”, mencionó Viera,”si planteamos el esclarecimiento de un robo”. Por otra parte, el referente lamentó no tener buena relación con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El 16 de mayo se presentó una nota a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y a la fecha no recibieron respuestas, refirió el presidente de la organización.