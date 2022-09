‘Nacho’ Palacios ‘al radicalismo lo veo fuerte con capacidad de gobernar’

El concejal y presidente del bloque legislativo radical, Ignacio ‘Nacho’ Palacios, dialogó con Cadena Nueve sobre la situación del país, el rol del radicalismo en el distrito y la provincia de Buenos Aires. En relación a las disputas del Frente de Todos (FdT) y Cambiemos, en torno a las obras y el cartel, manifestó que la discusión es “estéril, se está errando feo”.

“Estamos en una etapa dura”, señaló el edil radical sobre la coyuntura actual de la nación. “Hay que ponerle el pecho, hay que trabajar, y trabajar desde los ámbitos que uno pueda para cambiar las cosas. Me parece importante que nos tomemos ese objetivo de participar”

UCR: “Un partido con ganas de representar a los nuevejulienses el año que viene”

“(Al partido) lo veo fuerte, ha pasado un proceso político difícil desde el 2001, luego de frenar al Kirchnerismo en 2015 y haber ganado cambiemos, ha recuperado la autoestima”, dijo. También resaltó las figuras y nombres que están cobrando peso como Facundo Manes, Martín Lousteau, y Gerardo Morales que lleva su segundo mandato.

Sobre el partido que gestiona desde la legislatura local refirió que busca liderar la coalición. “Creo que es un partido que tiene fortaleza y tiene ganas para representar a los nuevejulienses el año que viene, sin olvidar el rol que tenemos hoy”, dijo a Cadena Nueve.

A nivel local ‘Nacho’ destacó en renovación en el Concejo Deliberante, salvo el presidente de la cámara Horacio Baglietto, las y los concejales tienen un primer acercamiento en el recinto. Lo mismo para la actividad en el Consejo Escolar, el comité, y desde la Juventud Radical.

El Cartel, las obras ¿Y los vecinos y vecinas?

Sobre el cruce entre el Frente de Todos y Cambiemos, Palacios siente que la ciudadanía quedó por fuera y esta discusión es estéril. “A quién le importa cómo se haga esto (las obras), como vecinos queremos que se hagan las obras que se solucionen los problemas, la discusión tiene que estar centrada en mejorar los servicios que brinda”.

“El vecino dice ‘qué están discutiendo muchachos, si no llego a fin de mes, si no tengo un médico en la salita, si tengo un poso que no me lo arreglan’; si nos centramos en discutir el cartel estamos errando feo como dirigencia política”, dijo el concejal radical a Cadena Nueve.

Intento de magnicidio a CFK

Ignacio Palacios se alarmó mucho cuando se desataron los hechos del 1 de septiembre, pero analizó los debates siguientes en torno a la culpabilidad de los medios y los generadores de ‘odio’. “Nosotros el en concejo cuando hicimos nuestra exposición planteamos que cuando uno dice las cosas lo tiene que hacer con los hechos concretos”, expresó el edil, “damos el ejemplo de Raúl Alfonsín, no agarro el micrófono, convocó a los sectores y llamó a la unidad, pacifico”.

El presidente del bloque radical solicitó la unidad en términos concretos, se siente que la política actual se ha desvirtuado mucho, “eso a mi que desde chico participo, me duele”, dijo a Cadena Nueve.