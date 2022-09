Monseñor Oscar Ojea: “pidamos por la fraternidad entre los argentinos”

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, se refirió al intento de asesinato perpetrado contra la Vicepresidenta Cristina Fernández y sostuvo que “ha dejado atónitos y perplejos” a los argentinos y puso “al desnudo la miseria como Nación, la falta de entendimiento y de diálogo y de fraternidad”.

En su sermón dominical, Ojea, obispo de San Isidro, memoró el pasaje evangélico en el que Jesús dice “quien no cargue su Cruz y me siga, no puede ser mi discípulo”.

“Nosotros pensamos que esto puede convertirse en un punto de inflexión. Cuando uno está atónico y perplejo puede ir hasta lo más profundo y puede intentar revisar actitudes personales”, abundó.

Ojea llamó a que “pidamos por la fraternidad entre los argentinos para que podamos redescubrir que estamos llamados a un destino común, y que esto que nos está pasando nos puede abrir el camino a una mayor creatividad y a una búsqueda sincera de un mejor encuentro entre nosotros. Que el Señor así nos lo conceda”.

El jefe de la Iglesia Católica Argentina destacó que “seguir a Jesús no es seguir un cortejo triunfal; seguir a Jesús es compartir su destino, es seguirlo hasta la cruz. No hay cruz sin Jesús”.

“Él transforma el sentido del dolor por el amor, por eso la cruz para los cristianos es signo de amor. Es la parábola del grano de trigo que cae en la tierra, se hunde necesariamente para poder surgir y dar fruto”, enfatizó.