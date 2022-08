Día Mundial de la Esquizofrenia

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 21 millones de personas en el mundo padecen esquizofrenia. Sin embargo, más del 50 % de esta población no recibe una atención adecuada y sumado a esto, en países pobres, esta cifra puede llegar hasta el 90 % de pacientes sin recibir la atención que necesitan.

La Esquizofrenia, aunque nunca no se tiene identificada una razón concreta que cause la enfermedad, se considera que puede llegar a ser multifactorial. Algunos de los aspectos que pueden incidir en el desarrollo de la misma son los factores genéticos, perinatales, psicosociales o ambientales.

Según los expertos, las personas que padecen esquizofrenia tienden a morir anticipadamente por suicidios, desarrollo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, o enfermedades físicas.

En este sentido, se destaca factores como la falta de autocuidado y en algunas ocasiones, medicamentos antipsicóticos pueden alterar parámetros metabólicos que predisponen a que las personas sufran enfermedades cardiovasculares.

De acuerdo con la OMS, algunas de los síntomas más comunes son: Alucinaciones: la persona puede oír, ver o percibir algo que no existe. Delirios: el paciente puede tener creencias o sospechas erróneas y persistentes no compartidas por otras personas de la misma cultura. Conducta extravagante: esto se refiere a que el individuo puede murmurar y reírse para sí mismo. Discurso desorganizado: las personas que padecen esquizofrenia pueden hablar de manera incoherente o no pertinente. Alteración de las emociones: una notable desconexión entre la emoción declarada y su expresión facial o el lenguaje corporal.