Axel Kicillof le respondió a los intendentes del PRO que denunciaron que el gobierno bonaerense paraliza las obras en los distritos opositores, diciendo que cuando gobernaba Cambiemos “al peronismo no le daban ni agua”.

“Lo digo con convicción: cuando eran gobierno a los intendentes opositores no les daban ni agua. No es que no le daban obras, no les daban absolutamente nada y además armaban causas con falsas denuncias para tratar de debilitarlos”, añadió Kicillof.