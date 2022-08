Libertad y San Agustín fueron los campeones de Segunda Edición de la Copa Granate

Este domingo finalizó la segunda edición de la Copa Granate y los campeones fueron F.C. Libertad, en categoría 2010 con definición por penales, y San Agustín en la 2012. En segundo lugar San Agustin y Once Tigres “A”, en la 2010 y 2012, respectivamente.

CLUB DEPORTIVO SAN AGUSTIN DEPARTAMENTO DE FÚTBOL – COPA GRANATE 2022 II EDICIÓN

POSICIONES FINALES, CATEGORIA 2010

CAMPEON – F. C. LIBERTAD

SUBCAMPEON – C. D. SAN AGUSTIN

TERCERO – C Y B. AG. ALVAREZ

CUARTO – C. A. SAN MARTIN

QUINTO – C. A. EL FORTİN

SEXTO – C. A. ONCE TIGRES

POSICIONES FINALES, CATEGORIA 2012

CAMPEON – C. D. SAN AGUSTIN

SUBCAMPEON – C. A. ONCE TIGRES “A”

TERCERO – C Y B. AG. ALVAREZ

CUARTO – C. A. SAN MARTIN B

QUINTO/SEXTO – C. A. SAN MARTIN A/C. D. SARMIENTO

SEPTIMO/OCTAVO – C. A. ONCE TIGRES “B”/C. A. EL FORTİN

RESULTADOS FINALES, DOMINGO 31

CAT. 2010 (5TO Y 6TO) EL FORTIN 1 VS. ONCE TIGRES 0

CAT 2012 (7MO Y 8VO) ONCE TIGRES B 0 VS EL FORTIN 0

CAT 2012 (5TO Y 6TO) SAN MARTIN A 0 VS. SARMIENTO 0

CAT 2012 (3ROY 4TO) AG ALVAREZ 3 VS SAN MARTIN B 0

CAT 2012 (1RO Y 2D0) SAN AGUSTIN 2 VS ONCE TIGRES A 1

CAT. 2010 (3RO Y 4TO) AG. ALVAREZ 2 VS. SAN MARTIN 1

CAT. 2010 SAN AGUSTIN 1 VS. LIBERTAD 1 (PENALES 1-2) (1RO Y 2D0)

FUTBOL FEMENINO SUB 12, RESULTADOS FINALES

SAN AGUSTIN 4 VS. EL FORTIN O

GRANATERAS 0(3) VS. ONCE TIGRES 0 (1) (PENALES 3-1)

POSICIONES FINALES

CAMPEON – GRANATERAS

SUB CAMPEON – C. A. ONCE TIGRES

TERCERO – C. D. SAN AGUSTIN

CUARTO – C. A. EL FORTIN

QUINTO – C y B. AG, ALVAREZ

SEXTO – FORTINERITO