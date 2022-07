Marcela Vitale delegada de Dudignac: Se nos descontroló un poquito el pueblo

Las precipitaciones en la ciudad cabecera de Nueve de Julio fueron de 19.8, pero más llovió en Dudignac con 120mm. Marcela Vitale, delegada de esa localidad, dijo a Cadena Nueve que “se nos descontroló un poquito el pueblo, pero los productores estuvieron conformes”.

En algunas zonas de Dudignac llovió 80mm y en otras partes 123mm, explicó Marcela Vitale sobre las precipitaciones “fuertes” que cayeron en el lapso de tres horas. “Fue mucho el caudal”, indicó la delegada, “nosotros llamamos a Obras Públicas porque el canal se comenzó a rebalsar”.

El día viernes 29, luego de 48h sin lluvia, comienzan los trabajos cotidianos de los pueblos donde las máquinas comenzarán a trabajar en las calles y los caminos, explicó. “En el campo la estábamos esperando, lamentable en algunos lados no llovió lo que se esperaba”, dijo la encargada de Dudignac.

La localidad de Dudignac renovó una plaza y se realizó hormigonado de sus caminos a principios de mes. Aún así, tienen un problema dijo Marcela Vitale. El sábado cayó un rayo en la localidad que quemó varias luces led y fundió las centrales telefónicas y de internet de la delegación.

De igual forma, el gobierno local solucionó esos daños y ya se están brindando todos los servicios desde la delegación. Sobre la luminaria recurrieron a la cooperativa eléctrica para reponer, “pero sabemos que todo lo que viene de afuera no llega, no se vende, o tarda en llegar porque no hay presupuesto”, dijo la delegada que evitó incursionar en ese tema por su redundancia.

Hasta antes de las lluvias la delegación tenía problemas con el regador, no estuvo pasando. Un equipo que debería de funcionar de octubre a abril por ordenanzas, contratos y seguro. El problema reside en los recursos como el combustible, entonces, la delegación optó por limpiar las calles de residuos y hacer las recolecciones programadas. “Hay que preservar y cuidar los recursos”, resaltó la delegada.

“Hoy se utiliza mucho la mano de obra munigioal en Dudignac, no se está trabajando tanto con contratados”, explicó Marcela Vitale. La delegada destacó la labor de los empleados municipales, estos trabajadores toman la iniciativa de avanzar, en sus tiempos libres, de realizar trabajos de albañilería y electricista. “Se pusieron la camiseta del pueblo”, dijo en referencia a las obras de tinglado en el baño de caballeros del corralón y la empleada de ingreso por Morea.

Hace un par de meses se está proyectando una garita, a modo de resguardo, sobre la 9 de Julio, para quienes esperan por el colectivo.