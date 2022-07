Horacio Salaverri sigue al frente de la conducción de CARBAP

El Consejo Directivo consagró en la presidencia, entre las asociaciones rurales presentes, al Contador Público Nacional Horacio Salaverri, quien se desempeñó en el último período -2020 y 2022-como presidente de la entidad, y quien ya presidió la entidad entre 2012 y 2016.

Al mismo tiempo ingresaron dos nuevos miembros a la Mesa Ejecutiva, los dirigentes Guillermo Tramontini (Sociedad Rural de Dolores) y Carlos Bilbao (Sociedad Rural de Guamini) en reemplazo de Pablo Ginestet (Sociedad Rural de Henderson) quien cumplió funciones como prosecretario y Vicepresidente, y de Mariano Williams (Sociedad Rural de Pila) quien también cumplió funciones de Tesorero, prosecretario y Vicepresidente en dos periodos

La mesa ejecutiva y administrativa de CARBAP quedó constituida de la siguiente manera para el periodo 2022-2024

Presidente, Horacio Fermín Salaverri, (Sociedad Rural de Suipacha)

64 años, casado, tres hijos. Productor Agropecuario, en Suipacha. Tesorero de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Suipacha. Ex concejal, Ex legislador Provincial. Ex Presidente del Instituto Provincial de Acción Cooperativa. Delegado de la Sociedad Rural de Suipacha en CARBAP (2007-2014). Director de FOGABA en representación de CARBAP. Ex presidente y tesorero de CARBAP. Contador Público Nacional.

Horacio Salaverri

Vicepresidente 1, Roberto Cittadini (Sociedad Rural de Pigüé)

54 años, casado, con 2 hijos. Segunda generación de productores rurales en la zona de Pigüé, Fue vocal, y presidente por tres períodos de la Sociedad Rural de Pigüé, Técnico en Administración Agropecuaria. Coordinador de la Comisión de Caminos rurales de CARBAP. Ex prosecretario y secretario de CARBAP

Roberto Cittadini

Vicepresidente 2, Jorge Alberto Arocena (Sociedad Rural de General Pico)

77 años, casado, con cinco hijos. Cuarta generación de productores agropecuarios de la provincia de La Pampa. Ex Presidente de la Sociedad Rural de General Pico e integrante en varios periodos de la comisión directiva de su entidad. Ex prosecretario y vicepresidente de CARBAP.

Vicepresidente 3, Carlos Federico Petreigne , (Sociedad Rural de Rauch)

51 años, casado, 3 hijos, Cuarta generación de productores agropecuarios de Rauch. Ex vocal, prosecretario, vicepresidente, presidente y actual vocal de la Sociedad Rural de Rauch

Carlos Federico Petreigne

Secretario, Ignacio Kovarsky (Sociedad Rural de Trenque Lauquen)

37 años. Tercera generación de productores lecheros. Ex vicepresidente y presidente del Ateneo Rural de Trenque Lauquen. Ex vocal y presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, actualmente vicepresidente Médico Veterinario

Ignacio Kovarsky

Prosecretario, Gustavo Frederking (Sociedad Rural de Junín)

45 años, casado con 2 hijos varones Quinta generación de productores rurales en la zona de Junín. Ex presidente de la Sociedad Rural de Junín. Abogado

Gustavo Frederking

Prosecretario, Carlos Miguel Bilbao (Sociedad Rural de Guamini)

56 años, casado con una hija. Tercera generación de productores agropecuarios en Argentina, Ex presidente de la Sociedad Rural de Guamini entre 2001y 2007. Licenciado en Economía Agropecuaria. Ex concejal en Trenque Lauquen entre 2009-2013

Carlos Miguel Bilbao

Tesorero, Guillermo Carlos Urruti (Sociedad Rural de Coronel Suárez)

63 años, casado, 4 hijos. Cuarta generación de productores. Ex protesorero, secretario y presidente de la Soc Rural Coronel Suarez. Actualmente vocal titular .Ex concejal 2009-2013

Guillermo Carlos Urruti

Protesorero, Guillermo Tramontini (Sociedad Rural de Dolores)

53 años, casado, 3 hijos. Tercera generación de productores. Técnico agropecuario. Ex vocal y revisor de cuentas y actual presidente de la Sociedad Rural de Dolores desde al año 2018.