Copa Sanmartiniana: chicos y chicas jugaron las instancias finales

Este domingo 24 se realizó la tercera jornada de la 9na. Copa Sanmartiniana que organiza el Club San Martín y de la que participan 13 equipos con fútbol femenino y masculino.

La final la jugaron el anfitrión y Once Tigres. El xeneize la ganó 1 a 0 a San Martín y quedó con el trofeo, en categoría 2009.

Tras la etapa de clasificación se jugó desde la hora 11 para conocer quiénes serían los finalistas de las categorías Sub 12 femenino, y en masculino 2013, 2011 y 2009.

Más allá de una leve lluvia que se dio en la madrugada cuyo registro fue de 2 mms., la organización informó que nada cambió en el organigrama de la jornada.

A partir de las 13hs se desarrolló la etapa de final y por 3er. Y 4to. puesto en futbol femenino, categoría 2013 y 2011, y a las 16hs se jugó la final de categoría 2009, donde estuvo en juego la Copa Sanmartiniana 2022.

Desde el Club San Martin y la Sub comisión de futbol Infantil invitaron a la comunidad a seguir acompañando a los niños y niñas que están jugando esta copa.

ORGANIGRAMA

Sub 12 Femenino

11HS.: San Agustin A vs El Fortin C; San Agustin B vs Deportivo C.C

3ros Zona A y Zona B:

12HS: A Alvarez vs San Martin

4tos Zona A y Zona B:

13HS: El Fortin B vs El Fortin A

13hs. juegan por 3er. Y 4to puesto

13hs. juegan la final Sub 12 Femenino

14hs. Premiación

Categoría 2013

11hs Once Tigres vs Def. Del Este.

11hs San Martin A vs Agustin Alvarez.

12hs Def. Del Este vs Atl. 9 de julio

12hs Agustin Alvarez vs San Agustin.

13hs Atl. 9 de julio vs Once Tigres.

13hs San Agustin vs San Martin A

14hs El Fortin vs San Martin C.

14hs San Martin B vs French.

15hs Dep. Casares vs El fortin.

15hs Bragado Club vs San Martin B

16hs San Martin C vs Dep. Casares.

16hs French vs Bragado Club.

Categoría 2011

11hs. Atletico 9 de Julio vs. Sarmiento de Junin

11hs. Defensores del Este vs. Once Tigres

12hs Ag. Alvarez A vs. Deportivo Cs. Cs.

12hs.San Agustin vs. San Martin B

13hs- Def. de Sarmiento vs. French

13hs El Fortín vs. San Martin A

14hs. juegan por 3er. Y 4to puesto

14hs Final categoría 2001

15hs premiación.

Categoría 2009

11hs. Deportivo Cs.CS. vs. Once Tigres

12hs. Atlético 9 de Julio vs. San Martin

13hs. French vs. Ag. Álvarez

14hs. Libertad vs. Defensores del Este

15hs. final por 3er. Y 4to puesto

16hs. Final de Copa Sanmartiniana

17hs premiación

Síntesis del Torneo 9na. Copa Sanmartiniana

Participaron 13 Clubes con futbol masculino y cinco clubes con futbol femenino

Categoría Sub 12 Futbol Femenino

Campeón: San Agustín A y San Agustín B, empataron y compartieron el trofeo

3er puesto: Deportivo Casares

4to. puesto: El Fortin

Categoría 2013

Por la cantidad de equipos según club, la categoría tuvo tres zonas (A, B yC), y tras la clasificación hubo un triangular por la copa: Oro, Plata, Bronce y Cobre, donde todos los equipos recibieron además de medalla, copa

Copa Oro: 1) Bragado Club, 2) San Martin B, 3) French

Copa Plata: 1) Deportivo Casares, 2) San Martin C, 3) El Fortín

Copa Bronce: 1) Once Tigres, 2) Deportivo Casares, 3) Atl. 9 de Julio.

Copa Cobre: 1) San Agustín, 2) San Martin A, 3) Agustín Álvarez.

Categoría 2011

Campeón: Compartieron trofeo Sarmiento de Junín y Defensores del Oeste

Sub Campeón. También compartieron trofeo Once Tigres y Atlético 9 de Julio

Categoría 2009

Campeón: Once Tigres, le gano 1 a 0 a San Martin

Sub Campeón: San Martin

3er. Puesto: Atlético 9 de Julio, empato ante Deportivo Casares y le gano por penales 3 a 2.

Equipo Fair Play: Deportivo Casares

Valla menos vencida: Libertad y Atlético 9 de Julio con solo 3 goles en contra

Goleador del campeonato: Tomas López (Atl. 9 de Julio), con cinco goles