“Esperamos que Nueve de Julio sea el mejor lugar para vivir”, Barroso destaco trabajos en la comuna y solicitó la buena predisposición de la Provincia

La ruta N5 se convierte en autovía de 20km y el intendente Mariano Barroso tuvo una reunión en relación a eso con Gustavo Arrieta, administrador de Vialidad Nacional y ex intendente de Cañuelas. “Esto es la culminación de la traza Mercedes Suipacha, recta bastante complicada”, dijo el jefe comunal, “una buena noticia para todos que vivimos cerca de la ruta y transitamos para capital federal”, agregó para Cadena Nueve.

Se está definiendo, a la vez, licitación de la rotonda del Provincial y el recambio de la luminaria en la Ruta 5. Mariano Barroso señaló que la ciudad no tiene colectora siendo que el sector industrial se encuentra en auge, lo mismo que, la localidad del Provincial, “necesitamos brindar la máxima seguridad a los nuevejulienses que transitan por trabajo o movimiento para su vivienda”.

Los caminos y accesos del partido son trabajos con alta demanda, por eso, se presentaron a Vialidad de la Provincia de Buenos Aires proyectos como la pintada de señalización al ingreso de Dudignac, un “pequeño bacheo”con piedra estabilizadora, más el reacondicionado de la rotonda de la Ruta 65.

Obras públicas es una de las problemáticas sobre las que avanza la gestión municipal. En el Polo de Conocimiento se realizan los sobretechos junto a la colocación de los vidrios y sobre la construcción de edificios como la Casa de la Provincia, la Escuela de Estética y la Secundaria N13 refirió que son buenas noticias.

“Tenemos atrasos con algunos convenios, pero venimos bastantes acelerados”, dijo el jefe comunal sobre algunas tratativas realizadas con el gobierno provincial a finales de 2021 y que todavía no se concretaron. “Hemos pedido cordón cuneta en la calle Shueitser y cuatro cuadras de paivimentacion sobre la Escuela 30”, señaló y agregó que “lamentable en época inflacionario no es que se actualiza el fondo destinado, cada vez hacemos menos”.

El jefe comunal destacó que “estamos esperando el anticipo por parte del Instituto de la vivienda para que nos gire el 25% para construir 34 casas” y pidió vía a la senadora Malena Defunchio para gestionar facilidades en el rellenó sanitario en Monte de gobierno, “el basural a cielo abierto no da más”, indicó a Cadena Nueve.

La llegada del Tren

El jefe comunal lamentó no estar al tanto de la llegada del ferrocarril a Nueve de Julio. “Siendo el intendente no he sido convocado para un hecho tan importante como la llegada del tren, que gestionamos para su arribo”, dijo Barroso a Cadena Nueve.

Gestiones como el Tren son equiparadas a las de la Ruta 50 que dirige a la localidad de Facundo Quiroga. Al intendente lo sorprendió ver a los concejales y concejales del Frente de Todos recorriendo las obras junto al intendente de Carlos Casares. “Me gustaría que sean más institucionales y no tanto políticos, esto ha pasado muy parecido con el tema del tren”, remarcó.