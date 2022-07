El Día Mundial del Emoji fue una invención de Jeremy Burge fundador del sitio web Emojipedia, un lugar creado exclusivamente para explicarle a todo el mundo el significado visual que tiene cada emoji existente en el ciberespacio.

The New York Times aclaró en una entrevista con Burge, que se había elegido específicamente ese día debido a la forma en que se muestran los emojis en el calendario de los Iphones. Una explicación muy tecnológica y visual, para estos tiempos que corren.

Como dato curioso, se puede decir que desde que se celebra el Día Mundial del Emoji – World Emoji Day -, se ha vuelto toda una tendencia en las redes sociales, sobre todo en Twitter donde bajo los hashtags #DiaMundialDelEmoji y #WorldEmojiDay, muchos usuarios suben a sus perfiles sus emojis favoritos.

Otra forma de celebrarlo, es comunicarse solo con imágenes durante ese día. Todo un reto para muchos usuarios tecnológicos de la vieja escuela, aunque sería como un gran juego de Pictionary a nivel mundial, donde todos intentamos adivinar que nos quieren decir nuestros familiares y amigos.

Como último dato, el surgimiento del Día Mundial del Emoji – World Emoji Day, también dio origen a los Emoji Awards o Premios Emoji, donde cada año los usuarios de la web, votan por el emoji del año y este se lleva la preciada estatuilla dorada de la carita feliz, una de las tantas genialidades y formas de procrastinar que nos ha regalado Internet.

Los emojis facilitan la comunicación no verbal dentro de un texto computacional, explica Sidorenko, y “llenan el vacío del texto para matizar una idea, suavizarla, completarla o enfatizarla”.

En los años 80 del siglo XX ya se comenzaron a utilizar emoticonos, que son expresiones emocionales creadas a partir de signos de puntuación, como “:-)”, “;-)” o “:-(“.

Sin embargo, hasta 1999 no se crearon los emojis con caracteres Unicode, con pequeñas figuras en color para definir emociones, objetos o ideas que actualmente se ha expandido en ocho categorías (caras y personas; animales y plantas; comida; deportes; vehículos y casas; objetos; signos y números; y banderas).

Con el auge de los teléfonos inteligentes, en los últimos años se ha extendido el uso de los emojis “como un recurso más en el proceso de comunicación multimodal, con especial utilización en las redes sociales”.

La cara de la risa con lágrimas, llamada oficialmente “Face with tears of joy”, es el emoji más usado en todo el mundo, aunque si no se conocen bien los códigos, pueden producirse “malentendidos entre generaciones”, ya que algunos usuarios senior han llegado a enviar este dibujo para expresar pena, apunta este experto.

Ante las dudas, cualquier usuario puede consultar qué emoji es el más adecuado para expresar una idea o emoción en web “www.emojitranslate.com”.

También emplean algunas frutas, como la berenjena, el melocotón y las cerezas, con connotaciones sexuales, para burlar la censura en algunas redes sociales; y ha habido campañas para agregar nuevos emojis, como la paella; definir la diversidad racial, ser más inclusivos con la discapacidad y adaptarlos a la idiosincrasia de cada país.

Para evitar el belicismo, el revólver se sustituyó por una pistola de agua, mientras que la pandemia de covid-19 también contribuyó a modificar el icono de la jeringuilla para simbolizar la vacuna, porque Unicode -el consorcio que regula los emojis- está en “constante monitoreo de la actualidad para realizar las actualizaciones”.

Este 17 de julio, es buen domingo para dar los buenos días a tus contactos con un Smiling Face.