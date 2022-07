Casi cuatro delitos se denuncian por día en el distrito de Nueve de Julio

La Asociación Civil Seguridad Ciudadana en el Nueve, al tiempo que hace un agradecimiento al Ministerio Público Fiscal bonaerense, dio a conocer las estadísticas de las IPP – Instrucción Penal Preparatoria – iniciadas en el distrito de Nueve de Julio en los dos últimos años.

Del informe surge que casi cuatro delitos diarios son los denunciados.

Mientras los delitos de hurto (153) encabezan las estadísticas seguidas de las amenazas (105), en el año 2020, en el 2021, es a la inversa. Las amenas están en primer lugar con 168 instrucciones y los hurtos bajaron a 105.

En el informe los hechos están agrupadas por bien jurídico protegido y diferenciados entre el fuero criminal correccional y fuero de responsabilidad juvenil.

Este último registra 60 hechos en plena pandemia y 51 el año pasado.

La ONG insiste, en que se debe denunciar todo hecho, por mínimo que sea ya que se ve reflejado en el informe que compartimos.

Por cada denuncia realizada se forma una causa (IPP), por dar un simple ejemplo en el año 2021 se realizaron 72 causas de robos, esto corresponde a 72 denuncias en sede policial o ante la ayudantía fiscal. Las que no se denuncian no están en el informa, ya que para el sistema jurisdiccional, no existen.

No se descarta entonces, que estos números ‘seguro son mayores, pero no podemos tener precisión de los mismos’, destaca el titular de la Asociación Civil Seguridad Ciudadana en el Nueve, Martín Viera.

Además, algunas consideraciones que surgen de las estadísticas dan cuenta que el total de delitos del fuero criminal correccional: 2020, fueron 1283; y del año 2021, 1299 un incremento del 1.2%.

Total de IPP año 2020 1343, total año 2021 1350 un incremento del 0,5%.

Hay un incremento importante en infracción a la ley 23.737 (estupefacientes) año 2020 41ipp, año 2021 55 ipp.