La casita de Wilson: La comuna tendría que ayudar al sostenimiento del albergue de mascotas

Daniela Depetri y Sofia Carabajal llevan adelante tareas en “La casita de Wilson”, organización que trata casos de maltrato animal, perros chocados o abandonados. Las instalaciones de la ONG son alquiladas, al momento están cuidando de 70 animales y apelan a la solidaridad de los vecinos.

“Se viene el invierno”, recordó Daniela, “hay muchos pichos más en la calles, por favor háganles un lugarcito, hay muchos en adopción que están esperando un hogar”. Depetri que encabeza la organización invitó a los nuevejuliense a conocer a los animales, “pueden venir a ver refugios, las puertas siempre están abiertas”, dijo.

Las veterinarias tienen su brazo solidario con las intervenciones clínicas y los cuidados de los animales, pero la organización entiende que cuentas claras conservan la amistad. “Es un mundo coordinado, las veterinarias son las cuentas que tenemos que tener saldada”, explicó Depetri. Por eso tienen una chica, con sueldo, al cuidado de los animales.

“La casita de Wilson” coordina con Felipe Onagoity para castras a los animales. Los miércoles llegan a castrar a 15 caninos, señaló la referente de ayuda animal. Al mismo tiempo ocurre hay perros domesticados que no están castrados y eso dificulta la tarea de la ONG cuando las adopciones no son responsables, explicó Sofia Carabajal que solicitó al municipio una ayuda.

Hay perritos que son “comunitarios”, deambulan en las escuelas y el centro. Perros castrados que la organización ya reconoce por familiarizarse. Depetri hace un salvedad, “nosotros no somos un depósito, dónde van a llamar por un perrito que se encuentra en la calle, no funciona así y no es la idea tampoco”, dijo a Cadena Nueve, “la idea es poder buscar los hogares a los nuestros”.

Daniela Depetri, celular: 2317 – 487235