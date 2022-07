Agenda Cultural: La Biblio entró en calor para el invierno

La Biblioteca José Ingenieros, Mendoza 991, entró en calor para este invierno y nos acercó sus propuestas para esta semana. Se presenta el libro interactivo gestado en Nueve de Julio y musicalizado de la mano de Martín Duffou, al mismo tiempo, habrá una charla sobre los lazos familiares y un el “Segundo festival de teatro obras breves”, muestra con artistas locales.

Miércoles 13 – 19hs – Martín Duffou y Pablo Fantini

Presentación del libro ´Mientras dormias´ – Un libro interactivo nacido en nuestra ciudad.

Desde 2018, los nuevejulienses Martín Duffou, “el pela de Branca”, y Pablo Fantini han venido desarrollando su videolibro online ¨MIENTRAS DORMIAS¨. Un proyecto que tiene por finalidad poner en el centro de la escena toda la belleza de la tarea de criar.

A través de la plástica, la música y la poesía, cada capítulo fue abordando diferentes temas: desde familias ensambladas, hasta la amistad.

Con mucho orgullo, te invitamos a la presentación de MIENTRAS DORMÍAS.

Entrada libre y gratuita.

Viernes 15 – 20.30hs – Patricia Mullen – Charla

¿Cómo vivimos nuestros lazos familiares?

Un ámbito fundamental dentro del cual nuestra vida se juega. Expectativas, silencios, heridas, amores complejos, mecanismos no saludables de relación, emociones reprimidas, secretos, deseos, incoherencias, necesidades profundas que no se sacian, y una multiplicidad de mecanismos adaptativos que se ponen en juego, muchas veces en un intento de no perder, no ser abandonados, ser amados, valorados o sentirnos pertenecientes. Un encuentro para comprender el mapa de nuestros vínculos y empezar a elegir el amor propio, la sanación de historias infantiles, y la libertad y respeto por quienes nos rodean.

Reserva de entradas o compra por Alternativa Teatral. Desde las 20hs el viernes en puerta.

Valor entradas $500

Sábado 16 – 20hs – Segundo festival de teatro obras breves – Teatro

Muestra del trabajo de creación artística con artistas locales.

Espectáculo de humor extremo con obras que abordan temáticas que van desde el fin del mundo hasta un policial con ribetes sobrenaturales. Duración, 90 minutos.

El festival fue creado y dirigido por Gustavo Delfino, reconocido artista escénico que trabaja en 11 ciudades de la provincia de Buenos Aires y auspiciado por cultura de la municipalidad de 9 de julio. Participan vecinos de la ciudad con o sin experiencia teatral que durante 8 encuentros generan las obras que no tienen una duración mayor a 20 minutos cada una.