Dos bicicletas fueron donadas a chicos necesitados de ellas

A Milagros y Emanuel se les concretó el sueño deseado desde hace mucho tiempo. Tener una bicicleta con tres ruedas para poder desplazarse y no perder estabilidad.

La entrega se las hizo Néstor Villarreal, que recibió las inquietudes de sus padres y se puso ‘manos a la obra’.

Emanuel Hugo Cuello tiene 22 años, no hace mucho que está en Nueve de Julio llega con su padre, después que su madre ya no los acompaña. Vive la vida eterna. Como mejoramiento a su hijo con síndrome Down, era necesaria un bicicleta y se le transmitió la inquietud a Néstor quien hizo una campaña y una mano solidaria le donó la misma.

Mientras todo estaba en popa por Emanuel, surgió la necesidad de Milagros Aldana Ares Diez. Un medio desplazamiento sin perder el equilibrio. Y Néstor compró una toda deteriorada y con ayuda de terceros, se reparó a nueva. Quedó como recién comprada.

Y hoy, como gesto solidario – y porque no patriótico – con entusiasmo se les hizo entrega de las bicicletas.

Pero para que la donación sea más cálida, los participantes del gesto de fraternidad, sumaron una batucada.

Se vivió un momento de alegría, emoción y gratitud.

Ambos además de la bicicleta tuvieron un regalo plus.

Emanuel, una camiseta de Boca Junior, el club de sus amores; y Milagros, de Independiente, ya que es hincha del ‘rojo’ de Avellaneda.

Solidaridad con plus y batucada. Triple gesto en un solo combo altruista.

Otra manera de hacer patria en Nueve de Julio, el 9 de julio!