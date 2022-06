En España crecen los movimientos pro-vida y este domingo se hacen escuchar

En España crecen los movimientos pro-vida y este domingo se movilizan en las principales ciudades de este país.

Se llega a esta marcha que sorprende a quienes están en favor del aborto, luego de observar que se han originado cadenas de oración en hospitales y clínicas y cada vez se suma más gente, en favor de los nacimientos y acompañar los embarazos.

Y el objetivo de esta movilización es “lanzar un mensaje a la sociedad de apoyo a la vida”.

ACAI, la patronal de centros abortistas en España, admite que la nueva ley que entró en vigor hace dos meses y pretendía multar a los provida no consigue ni multarlos ni asustarlos. Simplemente, no se puede juzgar como acoso u hostigamiento que te repartan un folleto. Una ley absolutamente ineficaz que aprobaron todos los partidos menos VOX y el Partido Popular -PP-.

“Están crecidos, están en más clínicas que antes”, todos en defensa del niño por nacer o en gestación, se resalta.

Es que se sanciona por la normativa vigente desde hace un año a quien impulse acciones para que un embarazo sea interrumpido.

La realidad es que nadie acosa, ni hostiga, ni coacciona: una ley absurda ya que los que están en defensa de la vida en gestación se multiplican.

María Sánchez, portavoz del grupo pro-vida o Derecho a Vivir, explicó en la televisión pública – RTVE – que “Esta nueva ley que se promulgó llena de retórica no está dando los frutos que el ‘lobby’ abortista y su patronal desearían porque realmente no hay manera de que se aplique sobre un rescatador o sobre un grupo orante, porque ninguno de ellos acosa ni hostiga ni maltrata ni coacciona”.

Ella lo compara con invitar a un restaurante. “Tenemos unos folletos con las diferentes alternativas para mujeres embarazadas. Se le intenta facilitar a la mujer como si fueses andando por el centro de Madrid y te invitan a una oferta en un restaurante, un menú del día, pero después tú libremente, eso no es ninguna coacción, puedes entrar a comer a ese restaurante el menú del día o no. Las mujeres libremente cogen el folleto o no. Además, en todo momento, con muchísimo respeto por ambas partes”.

La portavoz de Derecho a Vivir señala que, efectivamente, su asociación está “fomentando” salir a las calles “ahora más que nunca”.

Además, desde hace unos meses Derecho a Vivir ha abierto un llamativo centro de ayuda y orientación a la embarazada, de color rosa, frente a una clínica dedicada a los abortos, Dator. Atienden a las mujeres, las escuchan y les ofrecen las ayudas y acompañamiento que en Madrid gestionan Fundación Madrina, Red Madre o Adevida.

Además hay otros signos de la vitalidad del movimiento provida en España.”Rezar no es delito”, que han nacido precisamente a raíz de la nueva ley. En distintas ciudades, acuden grupos con pancartas, cruces y camisetas con el lema “rezar no es delito”, especialmente con muchos jóvenes convocados por Twitter e Instagram, y rezan el Rosario.

Y otro síntoma es la gran manifestación convocada para este domingo 26 de junio en Madrid, que organiza la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad, incluyendo a la Federación de Asociaciones Provida, +Vida, One of Us, Neos, E-Cristians, la Asociación Católica de Propagandistas y muchas más. Esta manifestación se ha anunciado en las webs.

De hecho, es la tercera gran concentración provida en 7 meses en la capital: en marzo ya hubo otra celebrando el Día de la Vida. Y antes, en noviembre, una gran concentración. En todas, además del aborto, se denuncia la eutanasia, la cultura de la muerte, el acoso a la objeción de conciencia y la falta de ayudas a las embarazadas, familias, enfermos y cuidados paliativos.

Los provida constatan un despertar ya que “Hemos visto un crecimiento paulatino de la actividad provida en los últimos años, y se ha acelerado este último año. Mucha gente despierta y los abortistas se asustan”, asegura Nayeli Rodríguez, directora de 40 Días por la Vida en España

La manifestación de este domingo es una gran oportunidad para alzar la voz en defensa de la vida, se señala ya que “Hay autobuses que llegan de varias ciudades para la manifestación en Madrid.

Espacio para más crecimiento provida

“En 40 Días por la Vida rezamos para que los abortistas dejen esa actividad. Pero tenemos que poderles tender la mano y ayudarles a ello. Dios es misericordioso y les quiere ayudar a salir. Sería bueno tener un apostolado en este sentido, poderles ofrecer ayuda para dejarlo”, afirma Nayeli.

“Lo cierto es que en España hay un resurgir en defensa de la vida por los niños en gestación y este domingo se hacen escuchar.