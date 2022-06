Carlos Bianco: “El Gobernador y sus ministros hacemos, no prometemos”

Carlos Bianco, jefe de Asesores del Gobernador de la Provincia, afirmó hoy que “tanto el gobernador Axel Kicillof como sus ministros hacemos, no prometemos” y añadió que “nuestra obligación es solucionarles los problemas a las vecinas y vecinos de la provincia de Buenos Aires, trabajando junto a los intendentes”. Fue en el marco de una visita a Villa Gesell en la que se reunió con el mandatario municipal, Gustavo Barrera.

En las actividades participaron también el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Agustín Simone, la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, y el Asesor General de Gobierno de la Provincia, Santiago Pérez Teruel. Los funcionarios recorrieron terrenos en los que se construirán viviendas para familias geselinas y posteriormente Simone, Barrios y Barrera firmaron convenios para la edificación de nuevas soluciones habitacionales y el tendido de redes de agua en barrios de la zona oeste del distrito.

En referencia a la coyuntura política, Bianco aseguró que “hoy está de moda atacar a los políticos y acusarnos de que somos una casta y que no hacemos las cosas. Ese discurso de la antipolítica tiene como fin atacar al Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, como si fuese el culpable de los problemas. Pero ese discurso oculta que sin la presencia del Estado habría muchos problemas que no tendrían solución”. A continuación el funcionario enumeró las acciones que lleva adelante el Estado provincial en Villa Gesell desde el comienzo de la gestión y dijo que “lo que venimos a hacer hoy es una realidad, no una promesa. Para nosotros es muy fácil trabajar con intendentes como Gustavo Barrera, que se preocupan por mejorarles la vida a las vecinas y vecinos de Villa Gesell y que tienen la capacidad y la convicción política para solucionar problemas”.

“Hoy no hay distritos de primera ni de segunda en la provincia, oficialistas u opositores, poblaciones grandes o chicas, lugares del interior, del conurbano o de la costa. Hoy trabajamos para todos los distritos y todos los habitantes de la provincia, a los que les tenemos que dar soluciones todos los días. Nosotros preferimos hacer, como decía el General Perón”, concluyó Bianco.

Por su parte, el intendente Barrera señaló: “Hoy estamos concretando los sueños de vecinas y vecinos que esperaron años para poder acceder a la vivienda. Es una oportunidad histórica porque con estas obras también vamos a generar trabajo y movimiento comercial en Villa Gesell”. Asimismo, el jefe comunal añadió: “Estamos realizando lo que tenemos que hacer: trabajar para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, que es también lo que hace todos los días el Gobernador”.

De esta manera, el Jefe de Asesores continúa su actividad política a lo largo del territorio bonaerense. Bianco había participado ayer junto al gobernador Kicillof en la reunión en la que se constituyó el Grupo de los 11, un espacio que nuclea a intendentes de municipios de la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de continuar profundizando la coordinación política y de gestión entre el Gobierno provincial y los jefes comunales. En esa reunión, realizada en Ranchos, participaron los intendentes que componen el Grupo de los 11: Juan Manuel Álvarez (General Paz), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Cristian Cardozo (La Costa), Francisco Echarren (Castelli), Javier Gastón (Chascomús), Alberto Gelené (Las Flores), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Héctor Olivera (Tordillo), Jorge Paredi (Mar Chiquita), Carlos Rocha (General Guido) y Gustavo Walker (Pila).