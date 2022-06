El sacerdote desaparecido en Maipú se encuentra en Venezuela

Hace 8 días que nada se sabía del paradero del padre venezolano Ludovis Enrique Navarro, desaparecido de Maipú, en la provincia de Buenos Aire.

Una de las hipótesis que más fuerza había toma con el correr de las horas es que el cura se escapó con dinero de una vecina de la ciudad. Es que habría comprado un automóvil y no pagó la deuda que sostenía con la dueña del mismo.

desde el obispado de Chascomús se informó que existía una deuda a una vecina de la ciudad y que se presume que Navarro huyó hacia su país de origen.

Lo cierto es que esta tarde se supo que se encuentra en Venezuela y sobre el problema “económico” con una fiel de la iglesia, dijo que el dinero que usó para la compra de un auto fue “un regalo personal”; también dijo haber sufrido un trato xenófobo por parte de algunos miembros de la comunidad, situaciones en las que, afirmó, no contó con el apoyo del Arzobispado de Chascomús.

Acompañado por dos de sus sobrinos, y a través de un video, dio las razones de su intempestiva partida. “Este es un problema personal, no de Iglesia”, dijo.

Entre los motivos por los que abandonó la ciudad sin aviso mencionó sus diferencias con el Obispo de Chascomús, monseñor Carlos Malfa, con las catequistas y con algunos habitantes de Maipú, a quienes calificó como xenófobos. Sin embargo, la causa que detonó la situación fue el dinero para la compra de su auto.

Ante la cámara, con algunos papeles en la mano, flanqueado por sus sobrinos, contó en un video: “El dinero que utilicé para la compra de mi vehículo fue un regalo personal de la persona, así como otras cosas que me obsequiaron y que no se firmó ningún papel ni contrato, porque era un regalo para mí. No fue un préstamo, fue un regalo”.

La discusión acerca de si él debía devolver el dinero o no fue lo que lo dejó fuera del pueblo. El 5 de junio hubo una reunión en la parroquia con el Obispo Carlos Malfa, la fiel que le había dado el dinero a Ludovis Navarro León y la sobrina de ella. Monseñor Malfa pretendió llegar a un acuerdo económico para que la mujer recupere su plata, Ludovis se negó.

“Querían poner el vehículo a nombre de la sobrina de la señora. Me negué y propuse una solución al Obispo que era hablar con mi abogado. El Obispo no estuvo de acuerdo y me dijo que si no firmaba me iba a sacar de la parroquia, por eso decidí salir por mi propia voluntad”, explicó Ludovis Navarro León.

En las imágenes que grabó aclaró que está bien de salud, emocional y espiritualmente, y pidió disculpas por haberse ido sin despedirse. “Me da una tristeza inmensa no haber podido seguir mi trabajo pastoral en las dos parroquias con sus diferentes comunidades, aunque era fuerte el trabajo para mí, lo hacía, pues, con mucho amor”, dijo.

El motivo del video, según Ludovis Navarro León, fue “contar lo que realmente sucedió desde un principio”. En ese sentido, enumeró las diferencias que tuvo con el Obispo desde su llegada a Maipú, en agosto de 2021.

“A la semana de haber llegado a la parroquia de Maipú me tocó visitar una estancia donde había unas primeras comuniones, la estancia Altos Verdes, donde me tocó primeramente evaluar a los niños, a ver si estaban preparados para saber cuál era el rol del sacerdote, dándome cuenta de que los niños no estaban preparados. Se lo expresé a la comunidad, como era mi deber, y hubo algunos malestares, algunas molestias, incluyendo a dos señores que me faltaron el respeto, me maltrataron verbal y físicamente, llamándome ‘venezolano muerto de hambre’, ‘maldito venezolano’, ‘regresa a tu país’, ‘ustedes los venezolanos andan brincando de frontera en frontera’, y demás. Esto se lo comenté al obispo y no tuve ninguna respuesta ni apoyo”, narró el cura.

No fue el único conflicto que lo envolvió en Maipú, ni el último. La relación con la gente se puso tirante y no se sintió defendido por las autoridades eclesiásticas. La violencia, según Ludovis Navarro León, se repitió en Semana Santa: “Para un Viernes Santo había una actividad a las 19, un Vía Crucis alrededor de la plaza. Se tenía que abrir el templo a las 18 y por llegar cinco minutos antes de la hora acordada una maestra del colegio me faltó el respeto, una de las catequistas me deseó la muerte, este hecho se lo hice saber a monseñor y tampoco dio respuesta ni apoyo”, agregó.

El cura, además, vivía con tensión discusiones ideológicas con los habitantes de Maipú a quienes calificó de “xenófobos” y agregó que “hay un grupo reducido de la iglesia de Maipú que insiste en no permitir el ingreso a la iglesia a aquellos que usan piercings, se tatúan o no reúnen las condiciones para estar en la parroquia, como la comunidad LGBT [sic]. Este mismo hecho se lo hice saber también al obispo, sin ningún resultado, más bien dándoles la razón al grupo de la parroquia”.

El domingo por la tarde, el Obispo de Chascomús, monseñor Carlos Malfa, publicó una carta en redes sociales y puso luz sobre el caso: el cura había sido apartado tras revelarse una “situación económica” que enfrentaba a una feligresa y al cura –que motivó un acuerdo que él incumplió– y se fue intempestivamente con su familia, quizás, de regreso a Venezuela.

“Este es el hecho objetivo: el padre Ludovis, junto con sus familiares, abandonó la parroquia el pasado martes 7 de junio sin anuncio previo (…) Quiero decirles también que había llegado a mi conocimiento una situación económica creada entre una respetable persona de la comunidad y el padre Ludovis Enrique Navarro León. Si bien la situación no involucraba ni a la comunidad parroquial ni al Obispado, juzgué necesario intervenir en una especie de mediación para escuchar a las partes y buscar una justa solución, para lo cual convoqué a los interesados a un encuentro en el Colegio Parroquial”, relató Malfa.

En su comunicado, el Obispo aseguró que “no puede ocultar el dolor”, definió al hecho como “una tristísima situación” e insistió en que “las estafas morales dejan heridas dolorosas”.

Ludovis se desempeñaba como cura párroco de Maipú desde agosto de 2021, cuando había sido designado por el Obispo de Chascomús, monseñor Malfa, en agosto del 2021 para reemplazar al Padre Julio Aguilar, que fue trasladado a San Clemente del Tuyú.