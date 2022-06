Liliana Vallabriga sobre el nuevo edificio de la Secundaria N°13: “Los chicos necesitan una identidad propia”

La Consejera Escolar Liliana Vallabriga y la Concejala Paula Delía, ambas del espacio Juntos por el Cambio, dialogaron con Cadena Nueve sobre en nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 13, el transporte para alumnos que viajan desde el provincial, el ascensor de la Escuela N°8, entre otras obras para el sector educativo de Nueve de Julio.

La Escuela Secundaria Nª 13, funcionando dentro del establecimiento de la escuela N°1 -vecino de Cadena Nueve-, inicia sus obras edilicias en un terreno ubicado cerca del Barrio Mercantil, con todos los servicios, y cedido por el intendente Mariano Barroso. Esto a partir de un proyecto aprobado durante la anteúltima sesión.

La Escuela Secundaria Nª 13 no tiene un edificio propio como otros secundarios del distrito. Esto es particular para Vallabriga que señaló que “tenemos mucha cantidad de escuelas secundarias en las localidades, todas funcionando dentro de la escuela primaria”. La planificación de un instituto secundario se planea de esta forma en los cargos, pero no en los edificios, diagnosticó la Consejera Escolar .

El secundario Nª 13 tiene a la vez su historia particular, venía funcionando en varios espacios y “cada vez se desmembraba más”, resaltó Liliana, “funcionó en ISETA, funcionó en Otto Krause. En la Otto era que directamente que los chicos no tenían una identidad propia, iban a la Otto, no a la Escuela 13”. La situación necesitaba ser revertida, la institución necesitaba su impronta fuerte, además, no había cupo en otras escuelas, “por eso decidimos el traslado a la escuela 1”.

Pero la Escuela N°1 no sería la solución definitiva, entonces, el anhelo es el edificio propio, pronto a concluirse con fondos que envía el gobierno provincial. “No tenemos la fecha de inicio de la obra, pero sabemos que está el proyecto, sabemos que está el lugar y el dinero, ósea está todo”, explicó Liliana Vallabriga, la Consejera Escolar.



La escuela 13 aun no tiene nombre propio, se creara un expediente llegado el momento, eso le dará una identidad propia asegura Vallabriga.

Sobre las irregularidades, ya solucionadas, en el transporte escolar de los alumnos y alumnas del Provincial, Vallabriga explicó que el proveedor del servicio renunció y que más tarde, en una nueva licitación, se presentó como único. “Tuvimos una nueva entrevista con los papara, que habían denunciado algunas irregularidades, pero gracias a Dios se regularizó”, refirió

Por otro lado, en la primaria N°8 de Facundo Quiroga -por cuestiones del sistema- hoy retomaron las clases por faltante de docentes, una solicitó el traslado y otra estaba con licencia. Anteriormente, el temporal derribó un tapial y a causa de eso la institución estuvo sin actividades durante dos días.

El ascensor de la Escuela Secundaría N°8 se va a reparar y, a la vez, se plantea gestionar un ascensor para la Escuela Secundaria N°7, aseguraron las funcionarias. La necesidad de un elevador es importante por varios factores, explica Liliana, “no solamente por un chico en silla de ruedas, es una embarazada que no puede subir, son profesores y alumnos que no pueden subir, es un chico que se quiebra en el ultimo piso y una vez con Clysa tuvimos esta conversación”. Esta herramienta que no será de uso masivo, son “ascensores de ultima generación”.