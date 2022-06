Teatro de gira: Llega el primer espectáculo a la sala cultural de la Biblioteca

En la Biblioteca José Ingenieros se presenta “Los Invisibles de Siempre” el domingo 12, en la sala cultural del edificio. “La dramaturgia de Gotbeter mezcla, ribetes de grotesco, psicodrama, teatro del oprimido, teoría de sub personalidades y hasta el teatro más aristotélico; pero siempre a través del humor negro”, explica el director Pablo Leger.

“Los Invisibles de Siempre” cuenta con la actuación de Elba Bertone y Patricio Martinez, iluminación Laura García, y la Programación de sala de María Vélez. Coproduce la Biblioteca José Ingenieros. Las entradas se pueden comprar con todos los medios de pago.

LOS INVISIBLES DE SIEMPRE – Domingo 12 – 20hs.

Un texto de Claudio Gotbeter en el que se aborda la incomunicación a través de imágenes, pareidolias y metáforas; que aparecen tanto en la dramaturgia como en la puesta en escena. Clarita es costurera y visita todos los domingos el cementerio, para hacer un soliloquio con los muertos. Urbano, por su parte, es el cuidador de ese cementerio. Y todo comienza cuando un domingo, Clarita falta a su cita dominical.

Este espectáculo forma parte del proyecto “Teatro en gira”. Un espacio generado por la Biblioteca José Ingenieros en la ciudad de Nueve de Julio para recibir espectáculos de la zona y otras provincias.

FICHA ARTÍSTICA

Autoría:Claudio Gotbeter

Actúan:Elba Bertone, Patricio Martinez

Dirección:Pablo Leger

Co Produccion: Biblioteca José Ingenieros

Programación de sala: Maria Velez

Iluminacion: Laura Garcia

Duración: 65 minutos

Entradas anticipadas $600

•En la biblio 9 a 13hs o 16 a 19hs

•Por Alternativa Teatral. Todos los medios de pago. La última opción dice “efectivo” al reservar y abonan el domingo. No olviden confirmar el mail que les llega

•Maria Velez por WSP 1166542773

Pablo Leger.

¿PORQUÉ “LOS INVISIBLES DE SIEMPRE”’?

Porque es un texto que me permitió utilizar todas las técnicas sobre las cuales vengo trabajando desde hace años. La dramaturgia de Gotbeter mezcla – queriéndolo o no-, ribetes de grotesco, psicodrama, teatro del oprimido, teoría de sub personalidades y hasta el teatro más aristotélico; pero siempre a través del humor negro. Clarita es una mujer gris, que vive entre la costura -como metáfora del encierro y la opresión-, y los soliloquios -psicodrama-, que hace todos los domingos en el cementerio. Urbano, por su parte, es ramo de flores marchitas pero que -aún así-, sigue intentando recuperar su frescura. Ambos forman un dúo querible, de esos que dan ganas de abrazar para contener, consolar y ayudar a salir del encierro en el que están.

¿CÓMO SE ENCARÓ ESTA PUESTA EN ESCENA?

Desde una mirada absolutamente poética, desde la poética de la imagen. Más de lo que pensé antes de comenzar a trabajar firme en ella. Me permite abordar conceptos como “izquierda y derecha”, tan en boga hoy; como así también el desafío de hablar de soledad, invisibilidades, tristezas, emociones y sentimientos siempre desde un costado poético, rescatando la belleza de la imagen, aunque lo veamos sea doloroso desde lo real. Aposté a un montaje que permita el debate posterior, la “charla de café” y la investigación unipersonal para saber de dónde viene el concepto de “derecha”, de “izquierda”, qué significa una pareidolia, por qué no sabemos ver lo que miramos, etc.

¿CUÁL ES EL NUDO DRAMÁTICO DEL TEXTO?

Ahí radica uno de los secretos de este “tanque” que es “Los invisibles de siempre”: la simpleza de la historia, pero la riqueza que contiene. Podría decir que es -desde el punto de vista argumental-, una historia “chiquita”: una mujer que se siente invisible y va todos los domingos al cementerio para hablar con los muertos, porque son los únicos que no la contradicen. Y ahí, justamente, trabaja Urbano. Su labor consiste en cuidar ese cementerio. Sin embargo, esa sería la precuela. Cuando las luces se encienden, vemos a ambos personajes a lo largo de una hora manteniendo diálogos con el otro y consigo mismos, pero jamás se ven cara a cara. Todo ocurre en sitios diferentes, marcados únicamente por colores de luces, sin la necesidad de utilizar paredes o escenografías diversas.

¿CUÁL CONSIDERA ES EL MENSAJE FINAL QUE DEJA LA OBRA?

Cientos. Posiblemente, miles. Pero lo maravillosamente curioso es que todos los mensajes parten de un “mensaje padre”: la adicción. Y cuando digo adicción, no hago referencia al uso de estupefacientes, sino a la imposibilidad de decir. “Dicción” es decir. Por el contrario, “adicción” es no decir. Ni Clarita ni Urbano pueden “decir” lo que tienen para decirse el uno al otro. Y es ahí donde aparecen los mensajes… ¿sabemos ver, además de mirar?, ¿sabemos cómo huele nuestro amigo?, ¿con qué puede compararse el pelo de nuestra madre?, ¿qué vestía ayer la persona que me atendió en el supermercado? Todas preguntas que quedan flotando en el aire justamente porque -buscándolo o no-, todos invisibilizamos al otro, y el otro nos invisibiliza a nosotros.

PREMIOS DEL ELENCO Y DIRECTOR

Elba Bertone recibió el premio a la mejor actriz en la XVIII Fiesta del Teatro de Santa Fe por su actuación en “Sábado de vino y gloria”; y Patricio Marínez también fue reconocido como mejor actor en la mencionada fiesta, por su labor en “Pugliese y D’Arienzo”. Pablo Leger, el director, está reconocido como “Mejor director” por su puesta de “Cabaret” en la provincia de Santa Fe; y como mejor director por “La belleza del sueño eterno”.

