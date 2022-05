Foro participativo federal contra las violencias por razones de género

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz junto a su par de Nación Elizabeth Gómez Alcorta y la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza realizaron el cierre del Foro participativo para la elaboración del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género.

La actividad, que contó con la apertura de la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres nacional Josefina Kelly y de la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres bonaerense Flavia Delmas, se desarrolló con el objetivo de construir el nuevo Plan Nacional para 2022-2024.

Estela Díaz sostuvo: “Para erradicar las violencias por razones de género necesitamos terminar con las desigualdades sociales y económicas de género, necesitamos terminar con la enorme desigualdad con que las mujeres accedemos al trabajo y con la sobrecarga que todavía tenemos en las tareas del cuidado. Se tiene que entender que cuidar la vida es un bien social y por lo tanto todos los recursos deben estar mirando esa realidad”. Y agregó: “La agenda que viene tiene que ser profundamente ambiciosa para colocar en el centro, que la recuperación del trabajo, de la producción es con las mujeres”.

Por su parte, Elizabeth Gómez Alcorta afirmó: “Todas las compañeras que integramos el feminismo popular en nuestro país somos responsables de las conquistas, de haber conquistado un ministerio, de haber conquistado la ley del aborto cuando nos decían: no es el momento. Nosotras dijimos sí, es nuestro momento, es ahora compañeras. No vamos a dejar nunca más que nos digan que venimos después de otros, o nuestros derechos vienen dentro de un rato o que no es nuestro tiempo, nunca más”.

La intendenta Mayra Mendoza manifestó: “Nosotras que venimos a discutir todo, a revolucionar todo, a resignificar todo, tenemos que construir nuestra línea histórica nombrando a las mujeres, nombrando a Juana Azurduy, a Julieta Lanteri, a Eva Perón, a Cristina Fernández de Kirchner”. Y agregó: “Con el poder no se puede consensuar. Siempre van a atacar cuando se trata de que el poder pierda privilegios en función de los derechos de la mayoría”.

Se impulsaron múltiples encuentros institucionales, foros e instancias de articulación con organismos y agencias estatales. En esta nueva instancia, se buscó fortalecer el nuevo paradigma en la forma de planificar y ejecutar las políticas públicas con enfoque de género y diversidad basado en la transversalidad, para que cada acción de gobierno tenga en cuenta el impacto diferenciado que tiene en las mujeres y LGTBI+.

Diversidad en San Martín

Más temprano, la ministra Estela Díaz participó, en el marco del décimo aniversario de la sanción de la Ley de Identidad de Género, del Festival “Garantizando Derechos: Rondas por la Identidad” realizado en el municipio de San Martín.

La actividad, convocada desde la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual a cargo de Lucía Portos, contó con la participación de representantes de las localidades de Navarro, Tigre, General Rodríguez, Luján, Morón, Moreno, José c Paz y Malvinas Argentinas. La jornada fue organizada con el objetivo de profundizar en los abordajes de las temáticas de género y diversidad sexual.

En el acto central del encuentro Estela Díaz sostuvo que: “Nuestro compromiso es que esta gestión cumpla con algo que no es una utopía, que debemos construirlo de conjunto: el pleno empleo para las personas trans. Tenemos que cumplir la Ley de Cupo en el camino del pleno empleo, en la Provincia, en la Nación y en cada uno de los municipios”.

Se desarrollaron rondas de debate con los ejes de políticas públicas y acceso a derechos; educación y trabajo e infancias y niñeces trans. Fueron coordinadas por la directora provincial Daniela Castro, el director Nicolás Abratte y la directora Lorena Medel junto a referentes de las organizaciones sociales El Teje de San Martín, Disidencias en Lucha Zona Norte (Jenny Aranda), La Cámpora Diversa, Mala Junta, CIC Tierras Altas, Lealtad, Movimiento Disidente Zona Norte, Asamblea Diversa San Fernando, Visibles San Isidro, Fetraes, Conurbanes x la Diversidad.

“Llevamos horas de debate y discusión tratando de encontrar puntos de acuerdo y también de divergencia dónde seguimos encontrando motivos para seguir adelante. Esta es la primera de muchas actividades que se realizarán en toda la provincia” afirmó Lucía Portos. En el acto estuvo presente la secretaria de Integración Educativa, Cultural y Deportiva Nancy Capelloni.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de la banda local “Les Mostres” y el grupo de cumbia disidente Sudor Marika.

Asunción de autoridades de SUTEBA La Matanza

Por la mañana, Estela Díaz participó de la asunción de la nueva conducción de SUTEBA La Matanza, junto al intendente Fernando Espinoza, el diputado nacional y secretario general de la CTA Hugo Yasky, el secretario general de SUTEBA Roberto Baradel y la senadora provincial María Reigada.

Allí, la Ministra celebró “el triunfo de Daniela Sposato al frente de la lista victoriosa y los liderazgos de las mujeres en los sindicatos, especialmente en la docencia dónde la inmensa mayoría de las trabajadoras son mujeres”.

El secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, renovó su mandato al frente del gremio docente donde se impuso por más del 80% y obtuvo la conducción en la mayoría de los territorios bonaerenses.

A nivel distrital, recuperó la seccional de La Matanza, la más importante en cuanto a cantidad de afiliados, Quilmes, Ensenada, Gral. Madariaga y Escobar.