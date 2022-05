Severas sanciones para directivo, cuerpo técnico y jugador de Agustín Alvarez

El Tribunal de Penas de la Liga Nuevejuliense de Fútbol dio a conocer las decisiones en relación a los informes de los árbitros sobre los partidos donde fueron parte de las ternas arbitrales.

Las mayores sanciones alcanzaron al Club y Biblioteca Agustín Álvarez por lo sucedido durante el encuentro en su césped con Atlético Naón, donde perdió el local.

EXPTE Nº 232:

FÚTBOL INFANTIL DEL 14/05/22.

NOVENA DIVISIÓN.

PARTIDO ENTRE ATL. FRENCH VS. ATL. 9 DE JULIO.

SE SUSPENDE al jugador ZAMPROGNA Álvaro (50397358) por Art. 186 y 154 por UN PARTIDOS de Atlético 9 de Julio.

QUINTA DIVISIÓN.

PARTIDO ENTRE ATLÉTICO ONCE TIGRES VS. DEFENSORES DE SARMIENTO.

SE SUSPENDE al Sr. AVILA Santiago (1684) por Art. 260, 263 “K” por DOS MESES de Def. de Sarmiento.

EXPTE Nº 233:

PARTIDO DE PRIMERA DIV. “A” DEL 15/05/22 ENTRE ATL. NAON VS. ATL. ONCE TIGRES.

SE AMONESTA a los jugadores VAZQUEZ Nicolás de Atl. Naon y MARQUEZ Lucas de Atl. Once Tigres.

EXPTE Nº 234:

PARTIDO DE PRIMERA DIV. “A” DEL 15/05/22 ENTRE ATL. 9 DE JULIO VS. ATL. FRENCH.

SE AMONESTA a los jugadores DISARIO Ramiro de Atl. 9 de julio y MARSULA Agustín, GODOY Esteban, BELLONI Ignacio todos de Atl. French.

EXPTE Nº 235:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 15/04/22 ENTRE ATL. FRENCH VS. F.C.LIBERTAD.

SE AMONESTA a las jugadoras ALBO Florencia de Atl. French y RIOS Ayelen de F.C.Libertad.

EXPTE Nº 236:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 15/04/22 ENTRE S. D. 12 DE OCTUBRE VS. ATL. EL

FORTIN “B”. SE AMONESTA a las jugadoras CASTRO Milagros, GUTIERREZ Karen, CASTILLO Alejandra todos de S. D. 12 de Octubre.

EXPTE Nº 237:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 15/04/22 ENTRE ATL. SAN MARTIN VS. FEMENINO

MOREA.

SE AMONESTA a las jugadoras NAVARRO Romina de Atl. San Martín y DEVICENZI Lujan de Femenino Morea.

EXPTE Nº 238:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 15/04/22 ENTRE ATL. EL FORTIN “B” VS. AGUSTIN

ALVAREZ.

SE AMOENSTA a las jugadoras GAILAC Agostina, BLADES Martina ambas de Agustín Alvarez.

SE SUSPENDE al Sr. PROENZA Matías (1692) por Art. 260, 263 Inc. “C” por TRENTA DIAS de Atl. El Fortín.

EXPTE Nº 221 (CONTINUACION):

Se recibe el descargo del jugador CORDONE Esteban de Agustín Alvarez y se cita al Árbitro del partido Sr. Bravo Sebastián para el jueves 26 de mayo a las 19.30 hs. en la liga a realizar una ampliación de informe.

EXPTE Nº 226 (CONTINUACION):

Se recibe el descargo por escrito de las personas citadas y se resuelve:

 SUSPENDER al Sr. BATISTELLA Ignacio por Art. 260 y 263 Inc. “K” por TRES MESES C. T. de Agustín Alvarez.

 SUSPENDER al jugador TUDESCO Agustín (32174077) por Art. 192 por SEIS PARTIDOS de Agustín Alvarez.

 SUSPENDER al jugador SALAS Máximo (45782276) por Art. 185 por CUATRO PARTIDOS de Agustín Alvarez.

 Se da vista al Consejo Directivo de la Liga para que evalúe la sanción a aplicar al Sr. Gabilondo Gustavo Consejero del club Agustín Alvarez.