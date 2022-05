Covid 19: Kreplak advirtió que se está viendo una ola de importantes dimensiones

En medio de un aumento sostenido de los casos de Covid y que llevó a las autoridades a asegurar que empezó la cuarta ola, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió este miércoles que en el territorio bonaerense “se está viendo una ola de importantes dimensiones”.

Kreplak informó que la suba es observable a través de diversos indicadores, pero aclaró que su impacto no se ve reflejado en el número de internaciones, donde no se registra un incremento “significativo”. Y en ese sentido, descartó en principio la posibilidad de que se implementen nuevas restricciones para hacer frente a la nueva ola de contagios. “La idea es que no es necesario hacer eso porque entendemos que el aumento de internaciones es marginal y que la enfermedad no va a tener una gran carga de mortalidad en la sociedad”, dijo.

“Las Unidades Centinelas, que son formas de monitoreo epidemiológico, ya nos permiten ver que hay un aumento respecto de las semanas anteriores. De hecho, el aumento de esta semana con respecto de las anteriores en la provincia de Buenos Aires es del 100%”, explicó el funcionario.

Tras ello agregó: “Al monitorear las consultas al sistema de salud y las internaciones estamos viendo un aumento importante de las consultas, pero no hay un impacto significativo de internaciones en terapia intensiva y en casos graves”.

Aún así, el ministro consideró que “se está viendo una ola de importantes dimensiones” impulsada por el crecimiento dinámico de la cepa B.A2 de Covid, a la que describió como una subvariante de Ómicron que resulta “un 30% más contagiosa”.

Frente al escenario planteado, Kreplak hizo una serie de recomendaciones para prevenir la escalada de casos. Entre ellas, recordó qué se debe hacer si se presentan síntomas y alentó a completar los esquemas de vacunación a quienes todavía no lo hayan hecho.

“Las personas que tienen síntomas tienen que aislarse, aunque piensen que no tienen Covid. Hay que aislarse hasta que se pasen los síntomas por cinco días y durante cinco días más hay que usar todo el tiempo barbijo y no exponerse en lugares cerrados donde puedan contagiar a otros”, enfatizó.

Después, dijo en relación con la inmunización contra la enfermedad: “Tenemos que vacunarnos todos. Tercera dosis para todos. Y aquellos casos en los que hayan pasado más de cuatro meses desde su aplicación, por ahora mayores de 50 años, tienen que recibir la cuarta dosis”