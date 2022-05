Con un mensaje ‘La guerra con nombre y apellido’ el obispo nuevejuliense cuenta vivencias de Ucrania

1. Tatiana es una señora de unos 60 años de Irpin, del barrio de Dmitrivka, en las periferias de Kiev, con rostro de dolor y ojos transparentes, con voz serena y firme me relata su experiencia al sentir que había perdido todo cuando su casa fué bombardeada. Ella se escondió en un pequeño sótano y permaneció allí durante varios días. Sin agua, sin alimentos. Sin luz ni nada para calentarse. Los socorristas intentaron por todos los medios convencerla de ser trasladada a un lugar más seguro pero ella afirma que no va a abandonar ni su casa ni su barrio.

2. Vera es una niña con cierta discapacidad de Mariupol. Me llamó la atención que me tomó de la mano ni bien ingresé a la casa, y me sostuvo así con fuerza mientras permanecí allí. Luego las educadoras me explicaron que a la niña se la encontró después de permanecer durante más de doce horas solita, abrazada a su papá muerto con el cuerpo mutilado en una de las casas alcanzada por un misil.