Covid 19: La ministra Carla Vizzotti dijo que empezó la cuarta ola pero distinta ante la vacunación

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti confirmó que Argentina está entrando en una cuarta ola de la pandemia, aunque afirmó que este nuevo rebrote de casos se da en “una situación totalmente distinta” por el impacto de la vacunación y por eso descartó un confinamiento.

“Hoy estamos empezando en la Argentina una cuarta ola de Covid-19 que nos encuentra en una situación totalmente distinta”, indicó Vizzotti al abrir el encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa) en Villa La Angostura. “Gracias a cada medida que se tomó y al esfuerzo de la sociedad, de los equipos de salud y de los gobiernos, a niveles nacional, provincial y municipal, tenemos un panorama en relación a la vacunación que nos permite seguir adelante en una nueva etapa de esta pandemia”, agregó.

Las palabras de la ministra se dan un día después de que se reportaran 33.989 nuevos casos de coronavirus en Argentina. Esto representó un alza semanal del 92% y un salto del 305% en casi un mes. Como contrapartida, la semana pasada se notificaron otras 47 muertes por Covid​, casi un 40% menos que hace 7 días.

Vizzotti atribuyó, además, que la vacunación la posibilidad de “seguir adelante en una nueva etapa de esta pandemia”. Esto estuvo en línea con declaraciones que la ministra había hecho el domingo, al rechazar cambios en la apertura de actividades. “No hay posibilidad de nuevos cierres”, sostuvo.

Horas atrás, consultada acerca de la posibilidad de tomar medidas en ese sentido, tal como ha realizado China en las últimas semana, Vizzotti descartó la posibilidad. “Lo que tiene China es una estrategia de Covid 0 por lo tanto tiende a generar acciones para que no haya casos de Covid”, explicó y agregó que “el resto de los países del mundo, incluyendo Argentina, sabemos que no se puede eliminar este virus”.

Al respecto, afirmó que “no hay ninguna posibilidad de que no haya Covid sobre todo con las nuevas variantes que tienen mucha más transmisibilidad”. Y añadió: “La estrategia de la mayoría de los países del mundo es vacunar para que no haya hospitalizaciones y muerte, sostener los cuidados, pero no volver a los confinamientos”.

Actualmente hay 300 pacientes con Covid internados en terapia intensiva, cifra similar a la semana pasada, y la ocupación de camas críticas por todas las patologías es del 41,2%.

La semana anterior Argentina superó las 100 millones de vacunas anticovid aplicadas. El 40% fueron primeras dosis (40.752.021) y el 37% segundas (37.378.700). De esta forma, el 88% de la población inició su esquema de inmunización y el 80% lo completó. Quienes habían recibido en primera instancia Sinopharm -unos 3 millones de argentinos- cerraron esta primera etapa con una dosis adicional.

En cuanto a los refuerzos, según los datos publicados en el Monitor Público de Vacunación, se suministraron 19.431.877, lo que representa el 42% de la población argentina.

Y en distrito de Nueve de Julio, también se ha dado un aumento considerable afirmó la Secretaria de Salud de la Municipalidad, Dra. María José Gentile quien resaltó que no se han producido ni decesos ni casos de internaciones en UTE, recomendado volver a lo básico: uso del barbijo, y mantener la higiene frecuente de manos y uso del alcohol.