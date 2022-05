Proyecto de Ley para regular la publicidad infantil de juegos

La diputada provincial de JUNTOS Alejandra Lordén, presentó un proyecto dando un marco normativo a la publicidad infantil de juguetes, con el objeto de promover la igualdad de género.

“Buscamos impedir clasificaciones o diferencias y prácticas discursivas que naturalizan la discriminación por razón de sexo, género, identidad o expresión de género de los niños y las niñas” aseguró la Legisladora.

El proyecto, refiere a la publicidad de juguetes, diseñados o previstos exclusivamente para ser utilizados con fines lúdicos y/o didácticos por niños y niñas menores de catorce años, buscando evitar determinados aspectos. A saber, mostrar sesgos de género en la presentación que hacen de niñas y niños; la asociación exclusiva de juguetes que reproduzcan roles; representaciones que ofrezcan una imagen sexualizada de las niñas, evitando que aparezcan vestidas y maquilladas como mujeres adultas; entre otros.

“El jugar en niñas y niños es una actividad de vital importancia, y formadora de identidad. La idea es dejar de asociar a las niñas con el color rosa y las muñecas; y a los niños, con el celeste y los autos, es decir se busca evitar sesgos y roles” explicó Lordén.

“El juego es natural, no impuesto. Los niños saben jugar sin que nadie les enseñe. Y si sólo se les ofrece determinado tipo de juguete o de juego, se los limita, se inhibe la capacidad de inventar. No hay dudas que los juguetes no son para niños o para niñas, son para jugar, los chicos deben jugar con los juguetes que prefieran, sin distinciones”. concluyó la diputada.