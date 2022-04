En Rivadavia, padres y directivos denuncian “apriete” del Municipio luego de hablar de la falta de alimentos en Albergue Estudiantil

La directora de la Escuela Secundaria N° 3 de Rivadavia, Marcela Peña, denunció un “apriete” por parte de funcionarios municipales y habló de una situación “muy difícil y muy triste”. Puntualmente, la acusación recae sobre la Secretaria de Desarrollo Humano, Lorena Arguello, quién se acercó a la institución y habló en malos modos con los chicos y les prohibió volver a hablar del tema, luego de que se conocieran falencias en la alimentación. Un padre denunció que el Intendente amenazó con cerrar el albergue.

“Los chicos vinieron llorando y me manifestaron que se querían ir de la escuela”, aseguró la autoridad educativa.

“No me gusta que simplifiquen las cosas y las ninguneen, porque fue muy grave lo que sucedió, fue muy grave realmente. Y no te estoy hablando de algo que estoy inventando. Es la palabra de los chicos, de los 10 chicos que están en la Residencia, y de verlos venir al comedor llorando por lo que les habían dicho, y más de uno manifestarme que se querían ir de la escuela, para no estar en la residencia el día de la reunión”, aseguró la directora Peña en diálogo con el programa radial Punto y Aparte, y agregó: “Yo se que con esto hasta me pueda jugar el cargo. No me importa. Yo hoy velo por los chicos de la escuela”.

Por su parte, Rubén Gómez, padre de una alumna que concurre a la Residencia de Roosevelt, también en diálogo con Punto y Aparte, consideró: “Mi nena se queda toda la semana en Albergue. Estoy muy indignado con lo que viene pasando últimamente”, y aseguró que su hija “llegó a decirme que no quiere estudiar más ahí”. Y contó: “Con el Albergue estoy muy decepcionado. Es terrible que jueguen con el hambre de los chicos. La nena siempre me contaba que eran siempre las mismas comidas”.

En esa línea, Rubén contó que días atrás “los chicos le dijeron al intendente Javier Reynoso que se estaban cagando de hambre”, y aseguró que “el Intendente amenazó que no le va a temblar la mano en cerrar el albergue”.

Presentación en el Concejo

En las últimas horas, los concejales del Frente de Todos, Maia Médici y Germán Carrizo, se acercaron hasta la Escuela y el Albergue de Roosevelt para constatar la situación.

Ante ello, en la última sesión de anoche del Concejo Deliberante, presentaron un Pedido de Informe al Ejecutivo para conocer sobre el funcionamiento de la Residencia Estudiantil, luego de dialogar con los implicados y constatar la problemática. Dicha presentación habría desatado la reacción del Municipio.