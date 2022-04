Esfuerzo, dedicación, talento y persistencia se coronaron en una jornada ‘Millonaria’

Un sábado exitoso ha tenido el Club Atlético 9 de Julio con cuatro de los deportes con los que toma parte en competencias oficiales, con el agregado del caso de uno de sus adversarios derrotados, el Club San Martín, que en fútbol lideraba invicto en tres divisiones, 2° en otra y todavía no había debutado en la restante y Atlético le ganó: 1 a 0 en 9ª y 8ª, 5 a 0 en 7ª, 2 a 0 en 6ª y 2 a 1 en 5ª, triunfos que ahora le permiten mantenerse 1° en 5ª, 6ª, 8ª y 9ª y 2° en 7ª; y en hockey sucede algo parecido, porque San Martín, estaba 1° e invicto en Sub 16 y Sub 19 y ahora Atlético, en la Zona B, queda 1° e invicto en las cuatro categorías, luego a haber ganado 9 a 0 en Sub 14, 5 a 0 en Sub 19 y 4 a 1 en primera, empatando en Sub 16 1 a 1.

En cuanto al basquetbol, en la Asociación de Basquetbol Chivilcoy, Atlético se impuso al Club Sportivo, de 25 de Mayo, en U12 por 57 a 8, en U15 57 a 20 y en Sub 17 49 a 26, mencionando que esta entidad no presenta U13.

Además, cabe mencionar que el mismo sábado en el Estadio se desarrolló el Encuentro de Rugby de divisiones inferiores con la participación de clubes de la UROBA.

Es que el esfuerzo y objetivos de dirigentes, entrenadores, deportistas, familias que acompañan y socios que apoyan y aplauden, vieron coronarse en una sola jornada,como pocas veces sucede.

Motivo suficiente para aplaudir y ‘caricia al alma’.