Dos encuentros presenta la biblioteca popular ‘José Ingenieros’

La Biblioteca Popular José Ingenieros abre sus puertas para dos talleres, que se realizarán este viernes 22 desde las 19 hs., uno, y el otro a continuación, 20,30hs.

Uno es de Filosofía para adolescentes

Gustavo Abraham esta semana da inicio al Taller de Filosofía para adolescentes.

Viernes 22 de abril 19hs: inicia grupo adolescentes

Los encuentros se realizan cada 15 días y el valor por encuentro es $500.

Viernes 19 a 20.30hs.

“La filosofía es una disciplina que se centra más en las preguntas que en las respuestas y el objetivo es armar un grupo para poder reflexionar sobre lo que cuestionamos e intentar responderlas juntos”.

Podes inscribirte enviándonos un wsp o pasando por la biblio de 9 a 13hs o 16 a 19hs o desde el siguiente link

http://www.alternativateatral.com/espacio7022-sala-jose-ingenieros

Charla ¿De que hablan nuestras emociones?

Viernes 22 a las 20.30hs

LA ENERGIA EMOCIONAL:

¿por que es tan difícil procesar las emociones?¿Les tememos?¿Nos quitan el control racional? ¿hay emociones positivas y negativas? ¿de qué modo están articuladas en los procesos vinculares? ¿Como afecta nuestra vida la resistencia o el rechazo de lo que sentimos? ¿ qué lugar tienen las emociones respecto de los síntomas y enfermedades? ¿como puede atravesarse un proceso emocional con mínimo stress y protagonismo?

Pueden reservar entradas enviándonos un wsp, pasando por la biblio de 9 a 13hs – 16 a 19hs o desde el siguiente link

http://www.alternativateatral.com/espacio7022-sala-jose-ingenieros

Gustavo Abraham es profesor de Filosofía y Operador en Psicología Social, trabaja desde el 2004 como docente en varias escuelas de la ciudad en el nivel secundario y terciario y está proponiendo unos talleres de Filosofía para adolescentes y adultos en la Biblioteca José Ingenieros.

¿Por qué un taller de filosofía fuera de la escuela?

Creo que nuestra educación en la escuela, no solamente la filosofía, está más ligada a aprobar la materia, aprender un método para acreditar y pasar de año y no se valora la importancia del conocimiento en la vida cotidiana. La filosofía es un ejercicio que nos permite ser conscientes de los cambios constantes que tenemos y aprender de otros autores que pensaron cosas parecidas en otros contextos. Sacar la filosofía de la escuela es dar la oportunidad de retomar algunas cuestiones que quedaron por ahí dando vueltas y qué siempre vuelven para interpelarnos tratando de entender algunas cosas. Por otro lado me parece que es vital en estos tiempos post pandemia generar espacios de encuentros donde la palabra circule y podamos tejer la trama social de manera física, volver a ponerle el cuerpo a la vida social.

¿Cómo y cuándo van a ser los encuentros?

Los encuentros están pensados en un formato de “taller” que es diferente de una charla expositiva. Considero que todos en algún momento nos hemos hecho algunas preguntas filosóficas por lo cual tenemos experiencia y eso es de un valor inconmensurable y es una oportunidad de enriquecernos todos los que participamos. El taller nos da la posibilidad de utilizar diferentes herramientas y armar o construir dispositivos que nos permitan seguir pensando.

La idea es que los talleres sean cada 15 días, un viernes el taller de adolescentes y el próximo el de adultos, intercalados, a las 19 hasta las 20.30 hs.

¿Quienes pueden ir?

En el de adultos todos desde los 18 en adelante y el de adolescentes desde los 12 a 17 años.

¿Cómo pueden hacer para recibir más información?

Los interesados pueden comunicarse por las redes sociales conmigo o con la biblioteca o bien asistir a Mendoza 991 de Lunes a viernes de 9 a 13 hs o de 16hs a 19hs.