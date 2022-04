Homenaje a Abraham Lincoln ante el 157 aniversario de su deceso

En la ciudad de Lincoln, en el Patio Cívico de los Derechos Humanos, se llevó a cabo el acto homenaje a Abraham Lincoln, a 157 años de su fallecimiento. Participaron funcionarios municipales y legislativos e instituciones educativas e intermedias.

Por su parte, la directora de Relaciones Internacionales, Nancy Roseti repasó la historia del ex presidente estadounidense y remarcó: “El enorme legado político, cívico y moral de Abraham Lincoln sigue vigente; él no pudo ver la reconstrucción y unión de su país pero en su funeral no hubo ningún tipo de división entre blancos y negros, todos lloraron su partida, por eso hoy es un día para recordar y para dialogar sobre la dimensión de la figura de Abraham Lincoln para la historia y la humanidad”.